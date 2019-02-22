Kadıköy sokaklarından bir dostluk hikâyesi...

Bahariye’de simit satan Muammer Hoşgör ve mahallenin popüler köpeği Zeytin, Kadıköy sokaklarında sıcak soğuk demeden hayatı paylaşıyor

Bahariye’de yürürken Aya Triada Rum İskelesi’nin hemen önünde sabahtan akşama kadar yatan Zeytin’e rastlamışsınızdır. Peki, hemen yanındaki simit tezgâhındaki Muammer Hoşgör ile olan dostluklarına şahit oldunuz mu?

Muammer Hoşgör 70 yaşında. Adapazarı’nda yaşarken depremde her şeyini kaybettikten sonra İstanbul’a gelmiş. 10 yıl Kadıköy Anadolu Lisesi’nde çalıştıktan sonra emekli olarak simitçilik yapmaya başlamış. Tam da bu zaman diliminde “hayatımda çok şey değiştirdiği” dediği Zeytin’le tanışmış. Artık iki sıkı dost Kadıköy sokaklarında sıcak soğuk demeden hayatı paylaşıyorlar.

ÇOK DAHA FAZLASI

Zeytin, Muammer Hoşgör için bir köpekten çok daha fazlası. Hatta Hoşgör’e göre onu insanlardan ayıran tek şey konuşamıyor olması.

Her sabah tezgâh açıldıktan sonra Hoşgör’ün yanına gelen Zeytin, havlayarak yatak ve yorganını istiyor. Hemen karşı apartmanda hazır bulunan yastık ve battaniyesini yerine koyan Hoşgör gün boyunca yatan Zeytin’in üstünü sık sık örtmeyi ihmal etmiyor.

“SEVİLMEYİ ÇOK SEVİYOR”

Zeytin için en zor geçen günler ise Muammer Hoşgör’ün tezgâhta olmadığı günler. Hoşgör, “Benim tezgâhta olmadığım günlerde delicesine beni arıyormuş.” diyor.

Hoşgör’ün aktardığına göre Zeytin’in en çok sevdiği şey sevilmek ve başkası tarafından kaşınmak.

MAHALLENİN POPÜLER KÖPEĞİ

Zeytin mahallenin de tanıdık simalarından biri. Her sabah Şifa Kasabı’nın önüne gidiyor ve havlayarak kahvaltılık etini alıyor.

Şifa Kasabı, Zeytin dışında kargaları, martıları, kedileri ve diğer köpekleri de besliyor ve her birinin ayrı yiyeceği var. Kasap Mehmet Önder Palanoğlu, “En çok kemik, ilik ve sinir yiyor. Katiyen tavuk yemez.” diye anlatıyor Zeytin’i.

Kahvaltının ardından tezgâhın orada kestiren Zeytin, öğlen yemeği için cadde üzerinde optik dükkânı bulunan Uğur Bey’e tavuk döner ısmarlatmak için dükkanın yolunu tutuyor. Bir kaç havlamanın ardından tavuk döneri hazır olan Zeytin, tekrar istirahate çekiliyor. Kasaptaki çiğ tavuğu yemeyen Zeytin, dönercideki tavuk döneri afiyetle yiyor. Dönerci ustası Rahmi Taş “Dönerimiz güzel; Zeytin ondan sever. Ağzının tadını biliyor.” diyor.

“KÖPEK GİBİ DEĞİL”

Bir mahalle esnafı Zeytin hakkında, “Zeytin her geldiğimde burada. Hiç kimseye bir zararı yok ve insanlar onu çok seviyor. Özellikle buranın esnafı çok ilgileniyor. Ne zaman geçsem bu tezgâhın önünde hep yatıyor.” derken, mahalleli Türkan Çelik de “Zeytin’i hepimiz tanıyoruz ve seviyoruz da. Köpek gibi değil de bizden biri sanki. Biz ona anlayış gösteriyoruz o bize anlayış gösteriyor. Demin bir fotoğrafını çekebilir miyim? diye sordum kafasıyla onayladı. Hayvanlar iyi ki var. İyi ki Moda’dayız.” diye konuştu.

Oğlu Selim’le sokaktan geçen Dilek Özmen ise Zeytin’i her geçişinde burada görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “Kendini sevdirmeyi çok seviyor. Genelde ilgi istediğinde insanların ilgisini çekmeyi başarıyor. Çocuğumla geçerken mutlaka sevmek için yanına gidiyoruz. Moda’da yaşayanlar olarak çok seviyoruz onu.” diyor.