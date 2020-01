Kadıköy öğrencilere kucak açtı

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı maddi imkânsızlıklara kayıtsız kalmayan Kadıköy esnafı ile sivil toplum kuruluşları öğrencilere destek kampanyaları düzenliyor

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yemekhaneye getirilen yeni düzenlemeye ve yapılan zamlara karşı yaptığı eylemler ile İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3.sınıf öğrencisi Sibel Ünli’nin maddi imkânsızlıklar nedeniyle hayatına son verdiği iddiası toplumda büyük bir yankı uyandırdı. Öğrencilerin yapılan zamlara yönelik verdiği tepkiler ses getirdi ve destek gördü. Sibel Ünli’nin “Gidecek yerim yok yaşanmaya değer bir hayatım da” “Sadece 1 liram kaldı” gibi sosyal medya paylaşımları ise tepki topladı. Toplumun her herkesimi hayatının baharında bir insanın acısını yaşadı ve öğrencilerin haklı taleplerini duydu. Kadıköy de öğrencilere kucak açarak destek kampanyalarına başladı. “Bölüşelim, tek olalım!” sloganı ile yola çıkan Kadıköy Gönüllüler Kahvesi de “Öğrencilere Askıda Taze Yemek” kampanyasının öncüsü oldu.

“BÖLÜŞÜRSEK TOK OLURUZ”

Kadın ve çocuklara destek amacıyla 4 yıl önce yola çıktıklarını, şu an her ay 50 aileye erzak yardımı yaptıklarını ve öğrencilere burs verdiklerini söyleyen Kadıköy Gönüllüler Kahvesi’nden Fatoş Hacer Deniz, “Sibel Ünli’nin hayatına son vermesi bizi çok üzdü. Ne yapabiliriz ve öğrencilere nasıl destek olabiliriz diye çok düşündük. Bölüşürsek tok oluruz anlayışına sahibiz. Sonucunda devamlılığının olmasını istediğimiz bu kampanya çıktı. Destek olmak isteyenlerden her ay 10 TL toplayacağız. İhtiyaç sahibi öğrencileri tespit ediyoruz. Öğrenci başı yemek ücretini 20 TL olarak belirledik. Öğrenci listesini SUAŞ lokantasıyla paylaşacağız. Ücreti her ay havuzda toplanan paradan karşılayacağız. Bizden isim isteyen başka lokantalar da var. Bu lokantalar ihtiyaç sahibi olan öğrencilere parasız bir şekilde yemek vermek istiyor.” şeklinde konuştu.

“ÖĞRENCİYE DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR”

YAYKOOP Kadıköy Kitabevi de “Ocak ayı boyunca kitabevimizi öğrenci kartlarıyla ziyaret eden üniversitelilere tüm kitaplarda yüzde 10 indirimimiz var. Kitabını alana bir çay da Antika Kafe’den” açıklamasıyla öğrencilere destek verdiğini duyurdu. “Üniversite öğrencilerine bir sıcak çorba da bizden” diyen Basta Street Food Bar da hafta içi her gün 12.00 ile 17.00 saatleri arasında kimliğini gösteren 10 üniversite öğrencisine portakallı mercimek çorbası, dana veya tavuk dürüm ve bir çeşit içecekten oluşan menünün ücretsiz olduğunu belirtti. “Kadıköy’ün Mutfakları Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Açıktır!” çağrısı altında biraraya gelen işletmeler de “Yakın bir zamanda bir üniversite öğrencisinin yaşadığı üzücü olay nedeniyle Kadıköy Sokak ekibi olarak toplumsal duyarlılık ve olayın önemini vurgulamak adına sağduyuya davet ediyoruz. Bu duyarlılığa sahip mekânların mutfaklarını ne zaman ve kaç öğrenciye açtıkları aktif şekilde yayındadır ve güncelleniyor.” diye bir açıklama yaptı. Bu işletmelerden bazılarının isimleri ise şu şekilde; “Cafe Esmer Chef Kadıköy, Agapia Mezze ve Meyhane, Pechko Moda, Akademi Kitabevi Kafe, Halil Lahmacun, Mek Kuaför, Ali Baba Restaurant Kadıköy…” Güncel listeye Kadıköy Sokak ekibinin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.