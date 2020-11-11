İBB’nin düzenlediği Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması sonuçlandı. Dereceye giren projeler halk oylamasına sunulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıllardır tartışma konusu olan ve bir türlü yapılamayan Kadıköy Meydanı için haziran ayında düğmeye basmış ve tasarım yarışması açmıştı. Yarışma şartnamesine göre yarışmaya konu edilen bölge, Kadıköy Tarihi Çarşısı ve Yeldeğirmeni (Rasimpaşa), Bahariye, Moda gibi kendine has kimliği olan bölgelerle etkileşimi içerisinde tarif edilmiş ve yaya hareketliliğini kolaylaştıran bir çerçeve önerilmişti.

Yarışma alanı için proje geliştirecek ekiplere özetle şu kıstasların dikkate alınacağı duyurulmuştu:

Alanı, parçası olduğu yeşil sistem içerisinde değerlendiren, deniz ve kara ekosistemini birlikte ele alan, kentsel ısı adası oluşumunu azaltmayı hedefleyen, yağmur suyu yönetimi ve enerji kullanımı açısından farklı yaklaşımlar geliştiren ve canlı çeşitliliğini destekleyen,

Alanın siluet değerini gözeten ve kimliğini yansıtabilen,

Nitelikli kamusal mekânlar üretilirken, kamusallığı besleyecek işlev çeşitliliğini güçlendiren, sabit işlevlerin yanı sıra, geçici işlevleri ve gece gündüz, hafta içi hafta sonu, mevsimsel gibi kısa ve uzun dönemlerdeki kullanımları göz önüne alan,

Kullanıcı çeşitliliğini ve farklılığını destekleyen; engelliler, çocuklar, yaşlılar gibi dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını karşılayan,

Tarihi, kültürel ve doğal somut ve somut olmayan miras öğelerini koruyan,

Alanı, Kadıköy bütünü içinde diğer odaklarla bağlantısıyla ele alan, yaya akışlarını güçlendiren, projeyi etaplar halinde kurgulayan ve esneklik taşıyan,

Uygulanabilir, konforlu, estetik ve yüksek nitelikli çözümler üreten, projelerin geliştirilmesi beklenmektedir.

İstanbul Planlama Ajansı ve İBB Etüd Projeler Daire Başkanlığı işbirliği ile yürütülen yarışmada, asil, yedek ve danışman jüri üyeleri, raportör ve yardımcıları görev yaptı. Asli jüri üyeleri, Özgür Bingöl (Mimar), Hakan Demirel (Mimar) Ebru Firidin Özgür (Şehir Plancısı - Jüri Başkanı), Cem İlhan (Mimar), Seher Demet Kap Yücel (Peyzaj Mimarı)’den oluştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB, Etüd ve Projeler Daire Başkanı Serap Öbekçi ve İPA Yarışmalar Koordinatörü Ömer Yılmaz da danışman jüri üyeleri olarak yer aldı.

53 projenin değerlendirmeye alındığı “Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması" geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

3 eşdeğer 5 mansiyon olmak üzere 8 projenin seçildiği yarışma sonucunda Hatice Büşra Al Özdilek’in, Selahattin Tüysüz’ün ve Mehmet Cemil Aktaş’ın ekipleri eşdeğer ödüle layık görüldü.

HALK OYLAMASI İLE SEÇİLECEK

Eşdeğer görülen üç projeden jüri tarafından istenen düzeltmeler 18 Kasım tarihine kadar tamamlanacak. Düzeltmelerin ardından değerlendirilecek olan projeler daha sonra halk oylamasına açılacak. Tasarım yarışmasında dereceye giren üç projenin yer aldığı halk oylaması istanbulsenin.org web sitesi üzerinden yapılacak. Yarışmada dereceye giren eşdeğer projeler, Kadıköy’de kurulacak “Karar Senin” merkezlerinde ya da istanbulsenin.org sitesi üzerinden incelenebilecek.

Yarışmada eşdeğer olan ilk 3 tasarıma 150 bin lira, sonraki 5 tasarıma 50 bin lira mansiyon ödülü verilecek. Satın almalar için de 100 bin lira ödenecek.

Yarışma ile ilgili daha detaylı bilgilere https://konkur.istanbul/duyurular/kadikoy-sonuclar.html adresinden ulaşılabilir.