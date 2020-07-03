Kadıköy Meydanı için kentsel tasarım yarışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması düzenliyor. Resmi Gazete’de yayınlanan habere göre yarışmanın son teslim tarihi 13 Ekim 2020

Yıllardır tasarımı tartışma konusu olan ve bir türlü yapılamayan Kadıköy Meydanı için nihayet düğmeye basıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'nin 29 Haziran 2020 tarihli sayısında, 150 bin TL ödülle Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması yapılacağı duyuruldu.

Resmi Gazete'de yarışma ile ilgili yapılan açıklamada, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. maddesi ile Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği doğrultusunda açılan yarışma; serbest ulusal, kentsel tasarım yarışmasıdır.” denildi.

Ayrıca yarışmanın yeri ve konusu ile ilgili olarak da, “Yarışma alanı İstanbul ili Kadıköy ilçesi Rasimpaşa, Osmanağa ve Caferağa mahalleleri içinde yer alan ve eklerde (hâlihazır dwg dosyasında) sınırları verilen alandır. Yarışmanın konusu verilen sınırlar içinde kentsel tasarım projesi hazırlanmasıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Yarışmanın danışman jüri üyeleri arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da bulunuyor. Asıl jüri üyeler ise Özgür Bingöl (Mimar), Hakan Demirel (Mimar) Ebru Firidin Özgür (Şehir Plancısı - Jüri Başkanı), Cem İlhan (Mimar), Seher Demet Kap Yücel (Peyzaj Mimarı)’den oluşuyor.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar şöyle sıralandı:

• TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın şehir plancısı, TMMOB Mimarlar Odası’nın mimar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın peyzaj mimarı ve meslekten men cezalısı durumunda olmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak.

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak.

• Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak.

• Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak.

• Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipteki bir üyenin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

• Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.

• Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma Takvimi

• Yarışmanın İlanı: 29 Haziran 2020, Pazartesi

• Son Soru Sorma Tarihi: 29 Temmuz 2020, Çarşamba

• Yanıtların İlanı: 5 Ağustos 2020, Çarşamba

• Projelerin Son Teslim Tarihi: 13 Ekim 2020, Salı

• Posta ile Teslim Alım için Son Tarih: 15 Ekim 2020, Perşembe

• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 24 Ekim 2020, Cumartesi

• Kolokyum ve Ödül Töreni: 7 Kasım 2020, Cumartesi

Ödüller

• Eşdeğer Ödül 150.000 TL (3 adet)

• 1. Mansiyon 50.000 TL

• 2. Mansiyon 50.000 TL

• 3. Mansiyon 50.000 TL

• 4. Mansiyon 50.000 TL

• 5. Mansiyon 50.000 TL



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