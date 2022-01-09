Haftalık Bağımsız Gazete 09 Ocak 2022
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Kadıköy Kız Öğrenci Yurdu'nun bağışçısı Aysel Öğücü yaşamını yitirdi

Dün yaşamını yitiren Kadıköy Belediyesi Aysel-Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu'nun bağışçısı Aysel Öğücü son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy Kız Öğrenci Yurdu'nun bağışçısı Aysel Öğücü yaşamını yitirdi
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Aysel-Abdullah Öğücü Kız Öğrenci Yurdu’nun bağışçısı Aysel Öğücü, dün yaşamını yitirdi.  

Kadıköy Belediyesi Aysel-Abdullah Öğücü Yüksek Öğretim Kız Öğrenci yurduna adını veren bağışçılardan Aysel Öğücü 8 Ocak tarihinde vefat etti.

Aysel Öğücü için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami’sinde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, arkadaşları ve yakınlarının katıldığı cenaze törenine Kadıköy Belediyesi Başkan yardımcıları Mustafa Oltulu ve Ediz Zeyrek de katıldı.

Öğücü’nün naaşı, kılınan öğle namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi.

Etiketler; #kadıköy belediyesi kız öğrenci yurdu #aysel-abdullah öğücü kız öğrenci yurdu #aysel öğücü
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