Kadıköy hayvan dostlarına sahip çıkıyor

4 Ekim her yıl “hayvanları koruma günü” olarak kutlanıyor. Kadıköy Belediyesi ise çalışmalarıyla hayvanları bir gün değil her gün korumaya ve hayvanların yaşamlarına iyi bir şekilde devam edebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor

Kadıköy Belediyesi çevre, sağlık, eğitim alanlarında olduğu gibi hayvan dostlarına yönelik de çalışmalarına yeni projeler ekleyerek devam ediyor. Bu projeler ile Kadıköy Belediyesi hayvan dostlarına sahip çıkıyor.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle çalışmaları hakkında bilgi veren Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, sokak hayvanları ile sahipli hayvanlara hizmet verdiklerini, görev alanları dışında olmasına rağmen yaban hayatı konusunda da çalışma yürüttüklerini söyledi. Sokak hayvanlarına yönelik oturmuş bir sistemi yönetmeye devam ettiklerini dile getiren Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, Ümraniye sınırları içerisinde geçici hayvan bakım merkezi ile Acıbadem’de evcil hayvan sağlığı merkezinde sokak hayvanlarına yönelik hizmet verdiklerini, evcil hayvan sağlığı merkezine talep fazla olduğu için sahipli hayvanlara da hizmet verildiğini belirtti.

YASAYA UYGUN HİZMET VERİYORUZ

Geçici hayvan bakım merkezinin kapasitesinin 500 ile 550 arasında olduğunu, şu an 350 köpeğin ve 280 civarında ise kedinin olduğunu fakat bu sayının değişebildiğini sözlerine ekleyen Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, konuşmasına şöyle devam etti; “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde hizmet veriyoruz. Sokak hayvanlarını alanından alıyoruz, kısırlaştırıyoruz, eğer hasta ve sakatlık durumu varsa onun tedavisini yapıyoruz. Kısırlaştırılan hayvanın işaretlenmesi, aşılanması ve rehabilitasyonun tamamlanması sonucunda alındığı yere bırakıyoruz. Köpeklere turuncu renkli küpe takıyoruz. Barınağa ayrıca dışarıda hayatını sürdüremeyecek yaşlı, kaza geçirmiş, agresif ve saldırgan hayvanları da alıyoruz.”

İLAÇLAR ÜCRETSİZ UYGULANIYOR

“Barınakta şu an 4 veteriner hekim, 1 başhekim, 3 veteriner teknisyeni, 18 işçi ve 30 gönüllü hizmet veriyor. Acıbadem’deki sağlık merkezinde ise 4 hekim var” diyen Veteriner Müdürü Teoman Aslan, “Acıbadem’e de yoğun bir talep var. Özellikle kedi yoğunluğu olan bu sağlık merkezinde kedilere kısırlaştırma ve aşılamalar yapılıyor. Elimizdeki ilaçları ücretsiz uyguluyoruz. Ancak çok özel bir tedavi gerektiren bir durum varsa onun için reçete yazılıyor. Getirilen kedi ya da köpek kuduz aşısı ile aşılanıyor. Sahipli hayvanlara mikroçip takılıyor ve bir kimlik veriliyor. Bu uygulamayı Kadıköy ilçesinde yaşayan sahipli hayvanlar için yapıyoruz.” dedi.

ARA İSTASYON POLİKLİNİĞİ OLACAK

Teoman Aslan, “Merdivenköy’de ara istasyon gibi hizmet verecek olan bir poliklinik yeri projelendirdik. Örneğin, kaza geçirmiş bir hayvanı geçici hayvan bakım merkezine götürmemiz gerekiyor. Bu süreç içerisinde hayvan hayatını kaybedebilir ya da daha da ağırlaşabilir. O yüzden bu istasyon acil müdahaleler için çok iyi olacak. Kaza geçirmiş bir hayvanın yaşaması sağlanacak.” dedi.

MARTILARA DA BAKIYORUZ

Özellikle martıların beslenme kolaylığını sokaklarda buldukları için araba çarpması, başka bir hayvanın zarar vermesi ya da uzun süre açlıktan kaynaklı uçamaz hale geldiklerine vurgu yapan Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan, konuşmasına şu bilgileri ekledi; “Vatandaş anlattığım şekilde bir martı gördüğü zaman bizi arıyor. Biz de yaban hayatı koruma genel müdürlüğünün telefonunu veriyoruz. Ama kuruma ulaşamadıkları için bizden yardım talep ediyorlar. Hekimlerimiz yaban hayvanları hakkında uzman olmamalarına rağmen martıların tedavisini yapıyor. Belli bir sayıya geldiklerinde genel müdürlüğe teslim ediyoruz. Eğer ki iyileştilerse alana bırakıyoruz. Hayvanın durumuna göre yol ve yöntem belirliyoruz.”

OYUN, REHABİLİTASYON VE EĞİTİM ALANI

Gönüllü ve girişimci gençlerden oluşan bir firmanın Geçici Hayvan Bakım Merkezi’ne bir oyun ve rehabilitasyon alanı oluşturduğunu da hatırlatan Teoman Aslan, “Gönüllüler eşliğinde özellikle obez, hareketsiz kalmış ya da enerjisini atmak isteyen genç hayvanlar, bu alanda oynayacaklar, koşacaklar ve zıplayacaklar. Ayrıca bu alanda uzmanlar tarafından sokaktan gelmiş köpeklerden deprem köpeği olabilecek iki köpek belirlenecek ve bu alan iki köpeğin eğitim alanı olarak da kullanılacak. Eğitim alan bu iki köpek deprem parkında yaşayacak.” diye konuştu.