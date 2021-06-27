Kadıköy'de uçurtma festivali

Kadıköy Belediyesi, “Hayata Dönüyoruz” sloganı ile başlattığı açık hava buluşmalarına uçurtma festivali ile start verdi. Festivale anneleri ve babaları ile birlikte katılan çocuklar, keyifli ve eğlenceli anlar yaşadı

Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, “Hayata Dönüyoruz” sloganıyla 26 Haziran Cumartesi günü Caddebostan sahilinde uçurtma festivali düzenledi.

Sahil boyunca dört noktada gerçekleşen, ailelerin kendi yaptıkları ya da Kadıköy Belediyesi'nin dağıttığı uçurtmalar ile katıldığı festivalde eğlenceli anlar yaşandı.

Pandemi nedeni ile uzun süre evlerde kalan çocuklar, anneleri ve babaları ile birlikte uçurtmaları gökyüzüne bıraktı, açık havanın tadını doyasıya çıkardı.

“KEYİFLİ VE MUTLU BİR ETKİNLİK”

Festivale kızı Aylin ile birlikte gelen Ayla Taşpınar Çalışkan, “Ümraniye'de oturuyorum. Ama Kadıköy'deki etkinliklere katılıyorum. Uçurtma festivalini sosyal medyada gördüm. Burada olmaktan çok mutluyuz. Güzel bir etkinlik” derken iki yaşındaki kızı Gökçe ile festivalde yer alan Kübra Suna da şunları söyledi: “Kartal'da oturuyoruz. Uçurtma şenliğine geldik. Kızım pandemi çocuğu. Çok fazla dışarı çıkamadı. Çocukların sosyalleşmesi açısından iyi. Anne ve babalar olarak bizler de keyif alıyoruz.”

Caddebostan semalarının renkli görüntülere sahne olduğu, yüzlerde gülümsemenin eksik olmadığı festivalde, uçurtmalar arasında teknik tasarım ve uçuş değerlendirilmesi yapıldı, ilk üç belirlendi. İlk üçte yer alan ailelere hediye çeki verildi.