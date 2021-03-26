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Kadıköy'de molozu vinçle taşıma dönemi

Kadıköy Belediyesi, basit tamir ve tadilat sırasında ortaya çıkan atıkların, molozların kaldırımlarda ve boş alanlarda birikmesinin önüne geçmek için, ruhsat alımı sırasında verilen çuvallarda biriktirilecek molozu vinçle taşıyacak

Kadıköy'de molozu vinçle taşıma dönemi
GazeteKadıköy

Kadıköy’de binalarında basit tadilata başlayan yurttaşlar inşaat atıklarını torbalara koyduktan sonra, kaldırım, bahçe ya da atıl alanlarda biriktiriyordu. Kirliliğe ve düzensizliğe neden olan bu sistemin yerine tadilat ruhsatı alınması sırasında vinçler tarafından taşınabilen çuvalların kullanılması zorunlu hale getirildi. Moloz yığılmasını ve çevre kirliliğini önlemek için hazırlanacak çuvallar, vinçlerin kolaylıkla alabileceği noktalarda biriktirilecek. Elle temizliği aza indirmenin yanı sıra daha ekonomik ve hızlı bir yöntem olan vinçle taşıma için belediyenin temizlik biriminden randevu alınması gerekiyor. Moloz nedeniyle oluşan kirlilik ve yoğunluk, Kadıköy’de yolların dar, trafiğin çoğu noktada tek yönlü olması nedeniyle vinç yardımı ile en aza indirilecek.

Etiketler; #moloz #vinç #kadikoy
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