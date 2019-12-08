Kadıköy'de “Las Tesis”e polis müdahalesi

Kadın Meclisleri'nin “Las Tesis” çağrısı nedeniyle Kadıköy'de biraraya gelen kadınlara polis müdahale etti

Kadın Meclisleri, Şili'deki feminist örgüt Las Tesis'in 25 Kasım'da erkek şiddetine yönelik yaptığı ve tüm dünyaya yayılan danslı protestoyu Kadıköy'de gerçekleştirmek için “Sıra bizde” çağrısında bulundu. Çağrıyı dikkate alan kadınlar, 8 Aralık Pazar günü Kadıköy İskele Meyda'nında bir araya geldi.

Polis, kadınların dans eşliğinde Türkçe olarak okuduğu metinde yer alan “Tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan” sözlerinin “Suç unsuru bulundurduğu” gerekçesiyle İspanyolca okunmasına izin vermedi.

İlk olarak ses sisteminin kapatıldığı eylemde daha sonra kadınlara dağılın çağrısında bulunuldu. Dağılın çağrısına “Asla yalnız yürümeyeceksin” ve “Kadınları değil katilleri durdurun” sloganıyla cevap veren kadınlara polis müdahale etti.

“Polis şiddetiyle karşılaştık”

Tekrar biraraya gelen kadınlar, öldürülen kadınların isimlerini anarak Khalkedon Meydanı’na doğru yürümeye başladı. Polis, barikat kurarak kadınların yürüyüşünü engellemek istedi. Kadınlar kurulan barikatlar nedeniyle ikiye bölündü. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim bunun üzerine bir açıklama yaptı.

Fidan Ataselim, “Arkadaşlarımızın bir kısmı diğer tarafta kaldı. Performansımızı gerçekleştirdik. Ne yazık ki polisin şiddetiyle karşılaştık. Ve yine kadınlara “akılsız, ellerinde ne yazdığını bilmez” olarak hitap ettiler. Kadın cinayetlerini durdurmak için protesto hakkımızı kullanmak için biraraya geldik. Dünyada kadınlar meydanlarda. Türkiye'de bunun engellenmesinin izahı olamaz. Önümüzü açsınlar ve Khalkedon Meydanı’nda biraraya gelelim; son sözümüzü söyleyelim ve dağılalım.” şeklinde konuştu.

Bu talebe olumsuz yanıt veren polis, tekrar kadınlara müdahele ederek aralarında Fidan Ataselim'in de olduğu 6 kadını göz altına aldı ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.



















