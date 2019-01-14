Kadıköy'de kedi şenliği

Hayvanseverler Fenebahçe Parkı'nda kediler için bir araya geldi

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kedi hastanesi ve Kedici Dergisi’nin birlikte düzenlediği “Sokaktaki Kediler Şenliği” Fenerbahçe Parkı’nda yapıldı.

Kış aylarında kedilerin soğuktan korunması için barınak yapmak ve farkındalık oluşturmak için bu yıl altıncısı düzenlenen şenliğe çok sayıda hayvansever katıldı. Şenlikte hayvanseverlere kedi evi ve kedi maması dağıtıldı. Kadıköylüler, aldıkları kedi evlerini ve mamaları semtlerindeki uygun yerlere bırakarak sokak kedilerinin soğuk kış aylarında beslenmesine ve barınmasına destek oluyor.

Kadıköy Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlusu Murat Çırak, yaptığı açıklamada, bu yıl 6'ncısını düzenledikleri etkinlikte amaçlarının hayvanseverleri bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Kış aylarında kedilerin barınabilecekleri yerler temin etmeye çalıştıklarını ifade eden Çırak, şöyle konuştu: "Hasta sokak hayvanlarımızı Ataşehir'deki Hayvan Barınağı'na götürüyoruz. Orada tedavilerini yapıyoruz. Tedavi ettikten sonra tekrar aldığımız noktaya bırakıyoruz. Bir de popülasyonu kontrol altında tutabilmek için kısırlaştırma faaliyetlerimiz var. Kısırlaştırma işleminden sonra sahiplendirme yoluna gidiyoruz. Sahiplendiremediklerimizi yine aldığımız noktaya bırakıyoruz. Ama hayvanlarımızı kendi kaderiyle baş başa bırakmıyoruz. Her bölgenin gönüllüleri var. Onlarla istişare halindeyiz. Mama yardımı yapıyoruz. İki ekibimiz var. Bu ekiplerimizle sürekli hizmet veriyoruz."