Kadıköy'de hayatı kolaylaştıracak bir adres

Hukuki süreçlerde haklarınız neler, bir tebligat aldığınızda ne yapmalısınız? Nasıl dava açılır? Bunun gibi günlük hayatımızı etkileyen onlarca soru ve sorun yanıtlanmayı bekliyor

Hukuki süreçlerde haklarınız neler, bir tebligat aldığınızda ne yapmalısınız? Nasıl dava açılır? Bunun gibi günlük hayatımızı etkileyen onlarca soru ve sorun yanıtlanmayı bekliyor.

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi hukuki, psikolojik, sosyal tüm soruları yanıtlamak ve bireyi eğitimlerle desteklemek için yeni dönemde de İstanbullulara kapılarını açıyor. Çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, LGBTİ, göçmen ve mülteci bireyler ve ailelerine hizmet veren merkezde Hukuki ve Psikolojik Danışmanlık’tan Flört Şiddeti atölyelerine, Kadın Sağlığı Eğitimi’nden Çocuk Gelişim kurslarına kadar birçok eğitim var. Tüm hizmetler ücretsiz olup faydalanmak için Kadıköy ikamet şartı aranmıyor, sadece Psikolojik Danışmanlık için Kadıköy’de oturmak gerekiyor.

"Bir tebligat aldım ne yapmalıyım?"

Yaşadığınız hukuki problem hangi hukuk alanında çözülebilir? Bir tebligat aldığınızda nasıl okumalısınız? Karşılaştığınız hukuki süreçlerde haklarınız neler? Hangi mahkemelere hangi konular için başvurabilirim? Nasıl dava açılır? Bunlar ve bunun gibi tüm sorularınızın yanıtı için Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi'ndeki Hukuki Danışmanlık hizmetinden faydalanabilirsiniz.

"O kim seni like'lamış!?"

Seven kıskanır mı? Aşk yıkıcı mıdır? Sevgi her konuda sevgilinizi haklı bulmak mıdır? Şiddet sadece fiziksel mi olur? Güvenli ilişki nedir? Hayır diyemez miyim? Ve daha birçok soru… ‘Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi’nde bu sorular ışığında, toplumsal algılar tartışmaya açılarak, doğru bilinen inanışlar 4 saat boyunca sorgulanıyor. Toplumsal cinsiyet tanımı, güvenli ilişkinin ne olduğu ve şiddetin sadece fiziksel olmadığının anlatıldığı atölyeye gençlerin yoğun bir katılımı var. Geçen yıl 5 ay süren 13 atölyeye katılan kişi sayısı 190.

Kadınlar haklarını konuşuyor

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Kadıköy Belediyesi’nde görev yapan meslek elemanları (psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog) tarafından uygulanıyor. Haftada bir kez olmak üzere, toplam 16 haftadan oluşan KİHEP’ten aynı zamanda Kadıköy Belediyesi'nde çalışan kadın personeller de faydalanıyor. Kadınların bir araya gelerek güçlendiği program şu başlıkları içermekte: Kadının İnsan Hakları, Anayasal, Ekonomik, Medeni, Doğurganlık ve Cinsel Haklar; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, İletişim, Toplumsal Cinsiyet, Kadın Hareketi ve Kadın Örgütlenmesi; Kadın ve Siyaset.

Yeni dönem kayıtları başladı

Merkezde Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi, Hukuki Danışmanlık, Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nın yanı sıra Psikolojik Danışmanlık, Kadın Sağlığı Eğitimi, Çocuk Gelişim Kursu, İspanyolca Dil Kursu, Senaryo Yazarlığı, Kısa Film Yapımı ve Drama Kursu ile Sosyo-Ekonomik Destek hizmetleri de verilmekte. Bugüne kadar 749 kişinin yararlandığı Merkez, Ekim ayında yeni dönem danışmanlık ve eğitim kayıtlarını almaya başladı.

Merkez 25 Kasım’da açılmıştı

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi 25 Kasım 2017 tarihinde, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde açıldı. Şimdiye kadar yüzlerce kişiye danışmanlık hizmeti vererek eğitim ve kurslar düzenledi. Koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, güçlendirici ve danışmanlık odaklı sosyal hizmet uygulamaları yapılıyor. Merkez; Sosyal Servis (1 Sosyal Hizmet Uzmanı, 3 Psikolog, 1 Sosyolog), Kadın Dayanışma (1 Avukat), Kayıt Kabul (3 kayıt kabul elemanı ve 1 Çocuk Eğiticisi) birimi ile hizmet veriyor. Söz konusu çalışmalar, yerel ihtiyaçlar ölçeğinde üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülüyor.

Nasıl faydalanabilirim?

Danışmanlık, eğitim ve kurs kayıt bilgisi için hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 05301531615 numaralı telefondan merkeze ulaşılabilir.

Adres: Rasimpaşa Mah. İskele Sk. No: 2 / Kadıköy