Kadıköy'de doğalgaz zammı protestosu

TKP'nin “Bu faturaları kabul etmiyoruz” çağrısıyla PTT Kadıköy Merkez Şubesi'nin önünde biraraya gelenler, “Son iki yılda doğalgaza 59,3 zam yapıldı. Bu zamlar derhal geri alınmalı.” dedi

Ekonomik kriz vatandaşın belini bükmeye, ardı ardına yapılan zamlar da nefes almasını zorlaştırmaya devam ediyor. Doğalgaz da vatandaşın evini ısıtmıyor; yapılan zamlarla vatandaşın cebini cayır cayır yakıyor. Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü de doğalgaza yapılan zamlara tepki göstermek amacıyla “Bu faturaları kabul etmiyoruz” çağrısıyla 1 Şubat Cumartesi günü basın açıklaması yaptı. TKP'nin çağrısına cevap veren parti üyeleri ve vatandaşlar, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Kadıköy Merkez Şubesi'nin önünde “Üşüyoruz Kazıklanıyoruz, Bu Doğalgaz Faturalarını Kabul Etmiyoruz” pankartı etrafında biraraya geldi. “Faturayı Halk Ödemeyecek”, “Isınma Haktır”, “Zamlar Geri Alınsın”, “İtiraz Et” dövizinin taşındığı ve “Patron düzeni soygun düzeni”, “Doğalgaz zamları geri alınsın”, “Isınma haktır satılımaz” sloganın atıldığı açıklamaya sinema sanatçısı İlyas Salman da katılarak destek verdi.

“İTİRAZ DİLEKÇESİ GÖNDERİLDİ”

Açıklamaya geçilmeden önce grubu temsilen seçilen birkaç kişi, doğalgaz zamlarına karşı itiraz dilekçesini doğalgaz faturaları ile birlikte PTT Kadıköy Merkez Şubesi'nden İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş'ye (İGDAŞ) gönderdi. Grup adına basın açıklamasını ise TKP İstanbul İl Yöneticisi Zehra Güner yaptı.

Zehra Güner'in okuduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Faturalar can yakmaya devam ediyor. Milyonlarca insanın tepkisi görmezden geliniyor ve dalga geçiliyor. Deniliyor ki şişirme ve kazıklama yok. Faturalandırmalar tüketicilerin çıkarlarıyla çelişmeyecek şekilde mevzuat ve kriterlere göre yapılıyor. Biz 'boğuluyoruz' dedikçe onlar dalga geçiyor. Halbuki ısınma temel haktır. Bu gerçeğin üzerini ne ülkemizin zenginliklerini patronların yağmasına açan AKP, ne enerji şirketleri ne de dağıtım şirketleri örtebilir.”

“BU FATURALARI KABUL ETMİYORUZ”

“Haklar yerine kazancın önemsendiği ülkemizde iş çığrından çıkmış durumdadır. İşte bugün itiraz etmek için biraradayız. Daha önce şişmiş karınlarınızı doyurmayacağımızı haykırmak için buradayız. Bu faturaları kabul etmiyoruz ve uyarıyoruz. Faturaları ödemediği için hiçbir emekçinin gazını kesemezsiniz. Üstüne bir de gazını kestiğiniz emekçilerden açma kapama bedeli talep edemezsiniz. Kamu yararı için hizmet vermesi gereken hastane ve okul gibi kamu kuruluşlarından tüketim bedeli alamazsanız. Son iki yılda doğalgaza 59,3 zam yapılmıştır. Bu zamlar derhal geri alınmalıdır. Her bir yurttaşın ısınması için gereken asgari doğalgaz tüketimi bedelsiz karşılanmalıdır.” Grup, okunan basın açıklamasının ardından dağıldı.