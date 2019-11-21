Kadıköy Belediyesi’ne pankartlı ziyaret

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Kadıköy Belediyesi’ni ziyaret eden çocuklar büyüklere haklarını hatırlattı

“Her Çocuk Eğitim Hakkına Sahiptir”, “Okul Disiplini Çocuğun Haklarına ve Saygınlığına Uyumlu Olmalıdır”, “Çocuğum Hakkım Var”,” Beslenme Hakkımız Var”, “Çocuk Aklı Değil Çocuk Hakkı” dövizleri taşıyan çocuklar belediye binasındaki tüm birimleri gezerek çocuk haklarına farkındalık yaratıp, taleplerini dile getirdiler.

Küçük eylemciler belediye çalışanlarının masasına haklarını hatırlatan dövizleri bıraktı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da odasına gelen çocuklar haklarını ve isteklerini başkana iletti.

Ziyarette Başkan Odabaşı’nın çocukları Asmin ve Rona da yer aldı. Çocukların ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Odabaşı çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi de bugüne özel çocuklara hazırladığı programda, çocuklar spor etkinlikleriyle birlikte atölyelere katıldı. Çocuklar bu etkinliklerde hem gönüllerince eğlendiler hem de haklarının neler olduğunu öğrendiler.