Haftalık Bağımsız Gazete 02 Aralık 2017
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Kadıköy Belediyesi’ne Altın Karınca Ödülü

7. Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Conrad Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kadıköy Belediyesi’ne Altın Karınca Ödülü
Orhan Müftüoğlu

7. Altın Karınca Belediyecilik Ödül Töreni, 30 Kasım Perşembe günü Beşiktaş’taki Conrad İstanbul Otel’de düzenlendi. Törende Kadıköy BelediyesiYaşayan Sokaklar’ projesi ile Kültür ve Sanat Kategorisinde ödül aldı. Ödülü Kadıköy Belediyesi adına Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Başar Necipoğlu, Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın elinden aldı. Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen, 47 belediyenin ödül aldığı Altın Karınca Belediyecilik ödüllerinde 9 kategoride toplam 262 proje yarıştı.

YAŞAYAN SOKAKLAR

Kadıköy’de yaşayan sanatçıların yaşadıkları sokakların bilinirliğini artırmak amacıyla Kadıköy Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan “Yaşayan Sokaklar” projesi, ilk olarak usta şair Cemal Süreya ile hayata geçmişti.

Cemal Süreya’nın Kadıköy’de yaşadığı evin bulunduğu sokak düzenlenmiş ve kaldırımlara şairin sevilen beş şiirinden dizeler yazılmıştı. Süreya’nın yaşadığı evin bulunduğu sokakta yapılan düzenlemelerden sonra ikinci çalışma Özdemir Asaf için, şairin Acıbadem’de yaşadığı evin bulunduğu sokağa yapıldı. 

Etiketler; #yaşayan sokaklar #Kadıköy Belediyesi #altın karınca
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