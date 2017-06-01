Kadıköy Belediyesi’nden istihdam çalışmaları

Kadıköy Belediyesi düzenlediği Meslek Edindirme Eğitimleriyle bireylerin meslek sahibi olup istihdam edilebilmelerini amaçlıyor

Kadıköy Belediyesi ilçedeki 4 semtte bulunan 4 sosyal hizmet merkezinde meslek edindirme başta olmak üzere isteyenler için kişisel gelişim ve hobi eğitimleri veriyor. Kadıköy Belediyesi nitelikli, sürdürebilir ve bütüncül sosyal hizmet anlayışıyla düzenlediği meslek edindirme eğitimleriyle istihdama katkıda bulunmayı hedefliyor.

Kişisel Gelişim, Meslek Edindirme ve Hobi Eğitimleri kapsamında Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yapılan protokol çerçevesinde İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle çeşitli kurslar düzenliyor. Eğitimler sonunda Kadıköy Belediyesi ve İŞKUR onaylı sertifika sahibi olan bireylerin istihdamı için kolaylık sağlanmış oluyor.

45 BRANŞTA EĞİTİM

Kadıköy Belediyesi’nin Kişisel Gelişim, Meslek Edindirme ve Hobi Eğitimlerine katılmak isteyenler için; bilgisayar, grafik tasarım, grafik animasyon, web tasarımından model gemi yapımı, tezhip, ahşap süsleme, ahşap boyama, takı tasarıma, biçki dikiş, makine nakışı, aşçılık, aşçı yardımcılığı, pastacılık, çikolata kursu, cilt bakımı ve makyaj, masaj tekniklerinden, okuma yazma, işaret dili, diksiyon, İngilizce, Fransızca, fotoğrafçılık, senaryo yazarlığı, drama olmak üzere yaklaşık 45 farklı seçenek mevcut.

1602 KADIKÖYLÜ FAYDALANDI

Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi’ndeki 26 branşta 883 kişi, Şaşkınbakkal Sosyal Hizmet Merkezi’ndeki 3 branşta 112 kişi, Hasanpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’ndeki 15 branşta 391 kişi, Koşuyolu Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi’ndeki 12 branşta da 216 kişi olmak üzere Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri bünyesinde ücretsiz olarak düzenlenen Kişisel Gelişim, Meslek Edindirme ve Hobi Eğitimlerinden yaklaşık 1602 Kadıköylü faydalanıyor.

Kişisel Gelişim, Meslek Edindirme ve Hobi Eğitimleri kapsamında 60 yaş üstü bireyler için bilgisayar kursları da var.

GELECEK DÖNEM YENİ PROGRAMLAR

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdür Vekili Şenay Gül, gelecek dönemlerde istihdamı arttıracak, özellikle gençlerin iş gücüne katılım oranını yükseltecek eğitimler programlamayı hedeflediklerini, eğitimlere katılan Kadıköylülerin eğitimlerle birlikte Kadıköy Belediyesi’nin sosyal politikaları kapsamında gerçekleştirdiği sosyal hizmet uygulamalarının tümüne erişimlerini önemsediklerini belirtti. Eğitimlerin amacının; bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine, aktif ve üretken olarak yaşama katılmalarına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Şenay Gül, meslek edindirme eğitimlerine önümüzdeki dönemlerde, istihdama yönelik eğitimlerin daha fazla dahil edileceğini, bunun yanında; kişisel gelişim ve hobi eğitimlerinin de devam edeceğini, tüm eğitimlerin kalkınma anlayışı ile bütüncül sosyal hizmet uygulamaları olarak sürdürüleceğini aktardı.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne 0216 542 50 00/1517-1282-1232-1221’den ulaşıp bilgi alınabilir.

ÜRÜNLER SERGİLENDİ

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kuşdili, Şaşkınbakkal, Hasanpaşa ile Koşuyolu Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezlerinde Kişisel Gelişim, Meslek Edindirme ve Hobi Eğitimlerine katılanların yıl boyunca binbir emekle hazırladığı eserler yıl sonu sergisinde görücüye çıktı.

Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda düzenlenen ve 2 gün süren serginin açılışı 30 Mayıs Salı günü 1400’te yapıldı. Açılışta konuşan Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, “Bizim için yaşam boyu öğrenme programları çok önemli. Her yaşta her kesimden bireyi sürekli olarak üretime teşvik etmek istiyoruz. Ürettiğimiz zaman sosyalleşiyoruz daha zinde oluyoruz, paylaşıyoruz” dedi. Üretilen ürünlerin satışı için de proje ürettiklerini, önümüzdeki dönemde de koperatif aracılığıyla ürünlerin satışının gerçekleşeceğini belirten Yalçın, Halk Eğitim Merkezi ile işbirliğinin yenilikler eklenerek devam edeceğini söyledi.

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Kuşdili, Şaşkınbakkal, Hasanpaşa ile Koşuyolu Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezlerinde Kişisel Gelişim, Meslek Edindirme ve Hobi Eğitimlerine katılıp yıl sonu sergisinde çalışmalarını sergileyen Kadıköylüler de Kadıköy Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.