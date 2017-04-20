Kadıköy Belediyesi’nden “Baba Destek”

Kadıköy Belediyesi ile AÇEV’in birlikte yürüttüğü “Baba Destek Programı” ile babalara çocuk gelişimi konusunda eğitim veriliyor

Kadıköy Belediyesi, bünyesindeki etüt merkezlerinden ve çocuk yuvalarından faydalanan çocukların babalarına yönelik “Baba Destek Programı” başlattı. Program Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle yürütülüyor.

“Baba Destek Programı” tanışma toplantısı Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası, Kemal Tahir ve 19 Mayıs etüt merkezlerinde gerçekleştirildi. 15’er kişilik gruplarla 10 hafta boyunca haftada 1 gün 2 saatlik oturumlar halinde gerçekleştirilecek programın ilk oturumu da Çarşamba günü gerçekleştirildi. Baba Destek Programına 3-6 ve 7-11 yaş arasında çocukları olan babalar katılacak.

PROGRAMDA NELER VAR?

Programa katılan babalarla 10-12 hafta boyunca haftada bir gün 2-2 buçuk saatlik toplantılar gerçekleştiriliyor.

AÇEV’in internet sayfasında; Baba Destek Programının, anne eğitimlerine katılan annelerin taleplerinden ve babaların çocukların gelişimindeki öneminden yola çıkılarak geliştirildiği, program ile babalarda aile içinde çocuklarının gelişimine katkı konusunda farkındalık oluşturulması ve onlara bu konuda bilgi verilmesi, babaların çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurabilmesinin amaçlandığı ifade ediliyor.

Her hafta farklı bir konunun işlendiği program kapsamında babalar çocuk gelişimi ile ilgili pek çok konuda bilgilendiriliyor.

Program Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme ve Temel Eğitim Genel Müdürlükleri işbirliğinde AÇEV’den eğitim alan rehber öğretmenler ya da sınıf öğretmenleri tarafından uygulanıyor. AÇEV tarafından gözlem ve danışmanlık desteği veriliyor.

BABALAR NE DİYOR?

Baba Destek Programı tanışma toplantısına katılanlardan Semih Behadır, babaların bu konuda eğitimli olmasının çocuk gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, böyle bir eğitim almayı önceden de çok düşündüğünü, bunun eksikliğini yaşadığını ifade etti. Behadır, “Önceden çok istedik bunları öğrenmeyi ama keşke fırsat olsaydı böyle bir eğitim olsaydı o zaman da öğrenebilseydik. Ama şimdi böyle bir çalışma da çok güzel” dedi.

Programın adı ne kadar Baba Destek Programı olsa da tanışma toplantısına katılanlar arasında Dede Ömer Uman da vardı. Ömer Uman, torunu için toplantıya katıldığını belirterek, toplantıya katılım amacını, “Şöyle ki eğer iyi bir eğitim alıp, ana baba çocuk ilişkilerini iyi öğrenebilirsek çocuğa ona göre davranırız, daha iyi yetişir çocuk. Çok faydalı olacak” şeklinde açıkladı.