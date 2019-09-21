Kadıköy Belediyesi’nden anlamlı video: Futbol 1 – Alzheimer 0

Kadıköy Belediyesi’nin, Alzheimer’a yönelik farkındalığı arttırmak, sporun iyileştirici gücüne vurgu yapmak ve 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’ne dikkat çekmek amacıyla yayınladığı “Futbol 1 – Alzheimer 0” isimli kısa film sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kadıköy Belediyesi Alzheimer’a yönelik farkındalığı arttırmak, sporun iyileştirici gücüne vurgu yapmak ve 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’ne dikkat çekmek amacıyla hazırladığı video büyük ilgi gördü. “Futbol 1 – Alzheimer 0” isimli kısa film kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe Spor Kulüplerinin de sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyu paylaşanlardan isimlerden biri Alzheimer hastasının adını hatırlamakta zorlandığı Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex oldu.

‘Bildiklerinizi unutabilirsiniz ama tutkularınızı asla” sloganıyla paylaşılan kısa filmde Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezinden yararlanan hastaların yanı sıra Fenerbahçe eski futbolcusu Ogün Altıparmak, Beşiktaş eski futbolcusu Sanlı Sarıalioğlu, Galatasaray eski futbolcusu Candemir Berkman rol aldı. Libero Dergisi’nin hazırladığı ‘Futbol vs Alzheimer’ videosundan esinlenilen kısa filmde, hastaların hafıza sorunları yaşamalarına rağmen futbola dair anıları ve isimleri unutmadıkları görüldü.

ALEX DE PAYLAŞTI

Sosyal medya platformlarında çok sayıda beğeni alan kısa film, Fenerbahçe ve Beşiktaş Spor Kulüplerinin resmi hesaplarından paylaşıldı. Videoyu paylaşan isimlerden biri de filmde bir Alzheimer hastasının adını hatırlamakta zorlandığı Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex de Souza oldu. Alex, Fenerbahçe Spor Kulübünün ‘Onlar unutur, tutkular hatırlatır. Sporun gücüyle sen de harekete geç, unutma” diyerek paylaştığı videoyu, hem mutluluk hem de hüzün içeren emojiler kullanarak paylaştı.

“FUTBOL DUYGUSAL İZ BIRAKIR”

Çekimlerde Fenerbahçe Dumlupınar Spor Kulübü ve Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi’ne ait mekanlar kullanıldı. Filmde Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şubesi Başkanı Nörolog Prof. Dr. Türker Şahiner’in şu sözlerine de yer verildi: “Bir Alzheimer hastasını rehabilite ederken, seçtiğimiz etkinlikler içerisinde duygusal dünyası çok önem taşır. Bu nedenle duygusal dünyadaki etkinlikleri artırmak için geçmişte duygusal izleri çok fazla bırakan etkinlikleri seçeriz. Futbol bunlar için mükemmel bir örnektir.”

ALZHEİMER GÜNÜ’NDE SAHNE ALDILAR

Kadıköy Belediyesi’nin Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlamak ve hasta yakınlarının kendilerine zaman ayırabilmesine imkan yaratmak amacıyla 21 Eylül 2107'de hizmete soktuğu Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi'nde iki ya kutlaması yapıldı. Bireysel-grup psikoterapileri, eğitimler ve seminerlerle hastalık konusunda bilgi ve destek verildiği merkezde bu yıl da Alzheimer hastaları ve yakınları ile dayanışmak için bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Alzheimer hastaları şarkılar söyledi ve dans etti.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Türkiye Alzheimer Derneği Kadıköy Şube Başkanı Nörolog Prof. Dr. Türker Şahiner, merkezden yararlanan hastalar, hasta yakınları katıldı. Etkinlikte konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı projelerinin arasında Alzheimer Merkezi’nden bir tane daha hizmete açmak olduğu müjdesini verdi.