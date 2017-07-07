Kadıköy Belediyesi, “İş’te Ben” ile ülkeyi temsil etti

Kadıköy Belediyesi, Kuzey İrlanda’da gerçekleştirilen “1. Dünya Destekli İstihdam- Herkes için İstihdam-Küresel Perspektif” konferansında “İŞ’te BEN” projesi ile Türkiye’yi temsil etti

Birinci Dünya Destekli İstihdam Konferansı “Herkes için İstihdam - Küresel Perspektif” 14-16 Haziran 2017 tarihleri ​​arasında Kuzey İrlanda’nın Belfast şehrinde gerçekleşti.

Konferansa, Kadıköy Belediyesi’ni temsilen Türkiye’de otizmde destekli istihdam uygulamasını başlatan ve yürüten Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi sorumlusu Demet Gülaldı, İş- İstihdam biriminden iletişim uzmanı Esra Nehir ve sosyolog Meyse Yılmaz Budaklı katıldı. Kadıköy Belediyesi temsilcileri, destekli istihdamda ülke politikalarının ve uygulamalarının tartışıldığı panelde Türkiye’deki uygulamaları anlattı, öncü çalışmaları katılımcılara aktardı.

DÜNYADA İLK

Dünyanın dört bir yanından engelli bireyler için istihdam alanında çalışan toplam 650 kişinin katılımıyla gerçekleşen ve alanında geniş katılımlı ilk konferans olması yönüyle önem taşıyan konferans dünya politikalarında ortak bir çalışmanın da başlangıcını oluşturdu.

Konferansın ilk günü Kuzey İrlanda Parlamento Binasında verilen resepsiyonda Dünya Destekli İstihdam Derneğinin kuruluşu duyuruldu ve dernek yönetim kurulu başkanlığına Margaret Haddock, EUSE yönetim kurulu başkanlığına ise Luc Henau seçildi.

Avrupa’da engellilik alanında çalışma yürüten üç büyük sivil toplum kuruluşu olan Avrupa İstihdamı Destekleme Birliği (EUSE), Avrupa Engelli Servis Sağlayıcılar Birliği (EASPD) ve Kuzey İrlanda Destekli İstihdam Birliği (NIUSE) tarafından düzenlenen konferans, istihdamın yalnızca hayatta kalmak için bir araç değil, toplumda dışlanma ve ayrımcılığın engellenmesi için çok önemli olduğu gerçeğine odaklandı.

KİMLİK OLUŞTURMADA ÖNEMLİ

Konuşmacılar tarafından engelli olsun veya olmasın tüm bireyler için istihdam ve meslek edinmenin kimlik oluşturma konusundaki önemi vurgulandı. Ayrıca meslek sahibi olmanın ve çalışmanın sosyal çevrenin oluşmasındaki rolüne dikkat çekildi; engelli bireyler için toplum yaşamına dahil olma, ayrımcılığın ortadan kalkması ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak için bir temel oluşturduğu belirtildi.

60'tan fazla çalıştay, çeşitli workshoplar ve 20 konuşmacı ile 100’e yakın panelistin yer aldığı konferansta engelli bireyler, siyasi otoriteler, sosyal hizmet sağlayıcılar ve işverenler dâhil tüm paydaşlar görüşlerini ifade etme imkânı buldu.

Konferansta ayrıca, Avrupa Kamu İstihdam Hizmetleri Ağı, EASPD ve EUSE arasındaki bir işbirliği anlaşması da imzalandı. Bu işbirliği anlaşması, kamu istihdam hizmetlerinden engellilerin işgücü piyasasına dâhil edilmesine yönelik çalışmalara verilen önemli bir taahhüdü yansıtıyor.

2. Dünya Destekli İstihdam Konferansı, 2021’de Kanada’da yapılacak.