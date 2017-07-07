Kadıköy Belediyesi "eşitliği" destekliyor

Kadıköy Belediyesi, “Önce kurum içinde kadının insan hakları” ilkesiyle, çalışanlarına “Eşitliği Destekliyorum” semineri veriyor

Kadıköy Belediyesi’ne personeline yönelik İsveç Konsolosluk desteği, ILO ve KİH tarafından, kurumların çalışanlarına yönelik uygulanan “Eşitliği Destekliyorum” semineri devam ediyor.

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler (KİH-YÇ) Derneği tarafından geliştirilmiş, hak temelli yaklaşımın benimsendiği 2 saatlik eğitim, Kadıköy Belediyesi personeline yönelik etkileşimli bir atölye olanağı sunuyor.

Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin iş yaşamında ve sosyal yaşamdaki sonuçları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinde iyi uygulamalar, dünyadan örnekler başlıkları tartışmaya açılıyor. 75’er kişilik grupların katıldığı atölye çalışmasından bugüne kadar 300 personel faydalandı.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin istihdam alanındaki sonuçları ve bakım emeğine ilişkin belediye personelinin etkileşimli katkılarıyla süren atölye, iş piyasasında yatay ayrımcılık, “meslek ve işkollarında ‘kadın işi–erkek işi’ ayrımı” ve dikey ayrımcılık “terfi, atama, görevde yükselmede kadına karşı ayrımcılık” konularını da gündemine alarak ilerliyor. Kurum içinde 10-11-12 Temmuz tarihlerinde de devam edecek atölyelerde 150 personele daha ulaşmayı hedefleyen çalışma toplamda 450 personele ulaşmış olacak.

ÖNCE KURUM İÇİ EĞİTİM

Kadıköy Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) arasında iş birliği protokolü 8 Mart’ta imzalanmıştı.

KİHEP gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde, yazılı ve sözlü yasaların kadınların yaşamlarını nasıl şekillendirdiği konusunda bilinçlenmesine, hakları ve yasaları öğrenmenin yanı sıra onlar karşısında eleştirel bir bilinç kazanmasına, hakları yaşama geçirme becerilerini edinmesine ve toplumsal değişimi harekete geçirme gücüne ulaşmasına yönelik bir eğitim programı. 16 hafta sürecek olan bu programa, Kadıköy Belediyesi’nin temizlik ve güvenliğinden sorumlu personel olarak çalışan 17 kadın, her perşembe yaklaşık 3 saat katılıyor. Grup Yönlendiricisi olarak Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden Uzman Psikolog İlkay Gedik, programın kadınların insan hakları konusunda bilgi ve yetkinlik kazanmalarının önünü açtığını belirtiyor. Gedik, başta ifade özgürlüğü, eğitim ve çalışma hakları olmak üzere kadının insan haklarının daha fazla ve etkin kullanımının fiziksel olduğu kadar duygusal ve ekonomik şiddeti yenmekten de geçtiğini belirterek; aile içinde çocuk haklarının toplumsal cinsiyet bakış açısı ile tanınmasının önemine dikkat çekiyor.