Kent araştırmaları merkezi Kadıköy Akademi çalışmalarına yeni yerinde devam edecek. Akademi yeni çalışma alanını kent araştırmacılarıyla da paylaşacak

Kadıköy Belediyesi’nin kent araştırmaları merkezi olan Kadıköy Akademi yeni yılda yeni yerinde faaliyetlerine devam edecek. 2015’ten beri 19 Mayıs Mahallesi’ndeki yerinde yerel yönetimler ve kent gündemleriyle ilgili faaliyet yürüten Akademi, Rasimpaşa Mahallesi Duatepe sokakta bulunan ve hâlihazırda Tasarım Atölyesi Kadıköy’ün de kullandığı yerleşkeye taşınıyor.

Kentsel toplumsal sorunlar alanında araştırmalar yürütmeye, bu alanda çalışan araştırmacılarla işbirlikleri geliştirmeye ve kent gündemli internet yayıncılığı yapmaya devam edecek olan Akademi, aynı zamanda kent araştırmaları alanında oluşturduğu kitaplıkla araştırmacılara destek olacak.

Kadıköy Akademi, yeni yerinde çalışma alanını kent araştırmacılarıyla paylaşacak. Buna göre Akademi’de yer alan 8 kişilik çalışma alanı belli şartlar altında araştırmacılara tahsis edilecek. Şehircilik, kent sosyolojisi, yerel yönetimler, iklim krizi, akıllı kentler, yaşlı ve çocuk dostu kentler gibi konularda çalışma yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta olmak üzere, bu ve benzeri alanlarda kamu faydası gözeten bağımsız araştırmacıların başvurularını da kabul edecek olan Akademi, bu kişilerle kalıcı ve uzun vadeli işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor. Araştırmacılarla işbirliği ve alan paylaşımı konusundaki ayrıntılar Kadıköy Akademi’nin internet sitesinde yayınlandı ve başvurular alınmaya başlandı.

KENT HAKKINDA HER ŞEY BU KİTAPLIKTA

Akademi, araştırma kitaplığı ve ofis paylaşımıyla araştırmacıların ihtiyacını duyduğu bir eksiği de gidermeyi amaçlıyor.

Kitaplıkla, özellikle İstanbul’la ilgili yayınlanmış tüm eserleri bünyesine katmayı hedefleyen Akademi, şimdiden sadece kentle ilgili 600’den fazla, az bulunan kitabı koleksiyonuna eklemiş bulunuyor. Çeşitli meslek odalarının süreli yayınlarının yanında, konferans, sempozyum ve kolokyum kitapları da kütüphane koleksiyonunda yer alıyor. Koleksiyonunu sadece kent araştırmaları alanıyla sınırlı tutmayan Akademi, bu alandaki araştırmaları destekleyecek şekilde, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi gibi çeşitli disiplinlerden kitapları da bünyesinde bulunduruyor.

Kent araştırmaları alanında başvurulacak merkez sayısının azlığı ve yetersizliği nedeniyle Akademi bünyesinde oluşturulan Kent Araştırmaları Kitaplığı ile önemli bir ihtiyacın karşılanması bekleniyor.

Detaylı Bilgi İçin: www.kadikoyakademi.org