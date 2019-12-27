Kadıköy 2020'ye hazır

Kadıköy sokaklarında, dükkanlarında ve tezgahlarında 2020 heyecanının ve yeni yıldan beklentilerin peşine düştük. Esnaf satışların azalmasından, yurttaş her şeyin fiyatının artmasından şikayetçi. Herkesin ortak temennisi 2020 yılının sağlık ve mutluluk getirmesi

Görkem Durusoy

Yılbaşı eğlencesi denildiğinde akla gelen ilk yerlerden birisi şüphesiz Kadıköy’dür. Geçmişten günümüze renkli sahnelere görüntü olan Kadıköy bu yılda geleneği sürdürmeye devam ediyor. Kadıköy Belediyesi tarafından renklendirilen sokaklar şehrin büyüsüne adeta farklı bir hava katıyor. Kadıköylüler yaklaşan yeni yıl için hazırlıklara çoktan başladı. Yılbaşı’nın vazgeçilmezleri olan Milli Piyango, çiçekler ve çam ağacı süslemeleri Kadıköy’ün renkli tezgahlarında yerini almaya başladı. Peki piyangocular ve çiçekçiler yaklaşmakta olan yılbaşı için neler düşünüyor? Kadıköy halkı yeni yıldan neler bekliyor? İşte tüm bu soruların cevabını okurlarımız için araştırdık ve birbirinden farklı ilginç cevaplarla karşılaştık. Ekonomik sıkıntının kendilerini de etkilediğini söyleyen piyangocular ve çiçekçiler geçen yıla oranla iyi iş yapamamaktan oldukça şikayetçi.

MİLLİ PİYANGO SATIŞLARI NE DURUMDA?

Milli Piyango bilet satışlarının bu sene geçen yıla göre büyük ölçüde düştüğünü belirten piyangocular bunun temel sebebi olarak alım gücünün düşmesi olarak görüyor. Ayrıca Milli Piyango’nun özelleşmesi de satışlara etki eden cevaplar arasında. İstanbul’un birçok semtinde sıklıkla karşılaşamayacağımız kadın milli piyangocular meslek hayatında yaşamış oldukları zorlukları ve neden bu işi tercih ettiklerini Gazete Kadıköy’e anlattı.

Nari Coşar: Doğruyu söylemek gerekirse bu işe başlarken çok da istekli değildim. Boşta kaldığım bir dönemde akrabalarımın tavsiyesi ile başladım. Ekonomik sıkıntılardan dolayı bir denemek istedim sonrasında da bırakamadım. Mesleğimi seviyorum burası benim ekmek teknem. Yaşamış olduğum zorlukların başında soğuk hava şartları var. Ancak takdir edersiniz ki bu işin en hareketli dönemi yılbaşıdır. İlk başlarda herkes şaşırıyordu. Ancak zaman geçtikçe beni sima olarak tanıdılar ve hoşgörü ile karşıladılar. Bu konuda Kadıköy halkı çok iyi. Ancak bizim işte insanlarla uğraşmak çok zor yılışmaya çalışan çok oluyor fakat sert bir tavır aldığım için hiçbiri yüz bulamadı. Sabah 08:00’da kahvaltıdan sonra hemen başlıyoruz ve akşam 22:00 saatlerine kadar çalışıyoruz. Geçen seneye kıyasla işler iki tık düştü ama çok şükür geçiniyoruz. Bol kazançlı bir yıl diliyorum. Umarım ekonomik sıkıntıların atlatıldığı bir dönem olur.

Gülbahar Coşar: Ben bu mesleği gençliğimden beri yapıyorum. Genellikle eşimle birlikte çalışıyorum. Elimden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok zor bir meslek her türlü insanla karşılaşabiliyorsunuz. Bu işi yapmamda ki temel sebep doğalgaz, elektrik, su ve yaşam kalitesinin pahalı olmasıdır. Bazen öyle günler oluyor ki iş aksamasın diye kahvaltı bile yapamıyoruz. Satışlar biraz düşük ama idare ediyoruz. Yeni yıldan beklentim ülkemizde savaşların yaşanmamasıdır. Umarım elimizde bilet kalmadan sezonu kapatırız.

Hüseyin Özaltığ: Geçen seneyle kıyaslamamız gerekirse bilet fiyatları bu sene biraz daha zamlandı. Yaşanan bu zam satışlarımıza ne yazık ki yansımış durumda. Ben uzun zamandır bu işi yapıyorum eğer böyle devam ederse artık yapabileceğimi pek sanmıyorum çünkü yapmış olduğum satış beni kurtarmıyor. İş olmadığı için mecburi yapıyorum. Şu anda çeyrek 20, yarım 40, tam bilet ise 80 TL olarak satılmaktadır.

Hüseyin Zan: Satışlarımızın durgun olmasındaki temel sebep alım gücünün düşmesidir. İnsanlar tepkili çünkü bir getirisi olmayan boş hayallere para yatırmak istemiyor. 2020’den tek beklentim rahat bir şekilde evimi geçindirmek olur.

Yener Avuçli: Ben bu işe çekirdekten başladım ve bu iş içerisinde büyüdüm. Bu seneki satışlardan pek memnun değiliz ve alıcılarda eskisi kadar iştahlı değil. Bunun sebebi geçen seneki ikramiyenin hala verilmemesidir. Satışlardaki düşüşün en büyük sorunu Milli Piyango’nun özelleşmesidir. Ben bu duruma karşıyım ve yanlış buluyorum

YILBAŞI ÇİÇEKLERİ ALICILARINI BEKLİYOR

Yılbaşı çiçeği olarak bilinen ve şans getirdiğine inanılan kokinalar tezgâhlardaki yerini aldı. Söğütlüçeşme metrobüs durağından Altıyol’a kadar uzanan çiçekçi esnafı farklı farklı çiçek çeşitleriyle müşterisini bekliyor. Gençlerin özel günlere daha çok değer verdiğini söyleyen esnaf umudu onlara bağlamış durumda.

Tuncay Doğanay: Uzun yıllardır Kadıköy civarında çiçekçilik yapıyorum ve bazı özel günler dışında işler istediğimiz gibi gitmiyor. Şu anda yılbaşına umut bağladım ama bakıyorum da değişen pek bir şey yok. Her geçen gün kötüye gidiyor. Maliyetine mal alıp satıyorum. Genç çiftler biraz daha hevesli oldukları için alıcılarımızın bir kısmını onlar oluşturuyor. Çok şükür belimizi doğrultuyoruz. Sıkıntıların bittiği özel bir sene olmasını istiyoruz.

Perihan Cavlay: Ara sıra bir hareketlilik yaşıyoruz fakat bu durumun sürekli böyle olduğunu söylemek pek doğru olmaz. Evli çiftler ve gençler yılbaşına istekli onlar sayesinde ayakta duruyoruz. Bazen maliyetine satıyoruz maksat müşterinin gönlü olsun. Herkes kendi bütçesine göre çiçekler alıyor. İnsanlar geçim derdine düşmüş o bakımdan bu tür özel anlara para ayıramıyor. Herkese sevgi dolu bir yıl diliyorum.

KADIKÖYLÜLERİN YENİYILDAN İSTEKLERİ

Kadıköy halkı 2020 yılının mutluluğunu kurulan dev ışıklı yılbaşı süslemelerinin önünde fotoğraflar çektirerek yaşamaya başladı. Bizde bu heyecana ortak olduk Kadıköylülere 2020 yılından neler beklediklerini sorduk. Vatandaşların ortak isteği, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılardan kurtulması, yaşanılan savaşların bitmesi ve kadın cinayetlerinin son bulması oldu.

Kerim Özcan: Yeni yıldan tek beklentimiz güzel olayların yaşanmasıdır. Ülkemizde çok çabuk gündem değişiyor ve her gün farklı gelişmeler yaşanıyor. O sebepten savaşın bittiği barışın yaşandığı her sektörün ekonomide düze çıktığı bir yıl olmasını istiyorum. Ayrıca Kadıköylülerin yılbaşı süslerine talebi gittikçe artıyor bir satıcı olarak bu beni ziyadesiyle memnun ediyor. Şimdiden herkese mutlu yıllar diliyorum.

Hülya Doğru: Ailem adına sağlık ve mutluluk diliyorum. Herkesin böyle olmasını istiyorum. Ülkemizde güzellikler, yenilikler yaşansın ve gençlerimiz iş alanında başarılı olsun. Yılbaşına özel bir hazırlığımız yok ama aile içinde güzel bir yemekle yeni yılı karşılamayı düşünüyoruz.

Fatih Verdi: 2020’nin yaklaşmasıyla bizde dükkanımızda ki konsepte ufak tefek değişiklikler yaptık. Çok olumlu tepkiler aldık ve satışlarımız şu anda güzel. Umarım ekonomik sıkıntıların unutulduğu insanların rahatça yaşadığı ve kadın cinayetlerinin durduğu bir dönem olur.

Betül Rabia Taş: Öncelikle 2020’den kariyer bekliyorum. Savaşların bittiği aşk dolu bir sene olmasını temenni ederim. Kadıköy’ü çok seviyorum arkadaşlarla sürekli buralarda geziyoruz. Belediye binasının önündeki ağaç dahil olmak üzere her yerin ışıklarla donatılması güzel bir düşünce. İnsanların evlerinde veya mağazalarda yapmış oldukları yılbaşı süslemeleri aşırı keyif veriyor. Kadın cinayetlerinin durdurulduğu mutlu bir yıl olmasını isterim.