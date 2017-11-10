Japonya’dan Kadıköy’e “Kedi” köprüsü

Kedilerle pek de samimi olmayan bir toplum olan Japonlardan Kadıköy'ün kedilerine yoğun ilgi. İstanbul’un kedilerini anlatan “Kedi” belgeselinin Japonya’da gösterime girip büyük ilgi çekmesinin ardından Japonya’nın en büyük özel kanallarından Fuji TV, haber yapmak için Kadıköy’ü seçti

Çocukluğunu Caddebostan sokaklarında kedilerle oynayarak geçiren Ceyda Torun’un çektiği yedi tepeli şehrin, yedi kedisinin öyküsünü anlatan “Kedi” belgeseli geçtiğimiz yaz başında Türkiye’de vizyona girmiş ve uluslararası birçok ödüle layık görülmüştü. Daha sonra Avrupa ve Amerika’da da gösterilmeye başlayan belgesel, geçtiğimiz haftalarda ise Japonya’da gösterilmeye başladı. Kedilerle pek de samimi olmayan bir toplum olan Japonlar, kısa zaman içinde “Kedi”ye yoğun ilgi gösterirken, Japonya’nın en büyük özel televizyonlarından biri olan, İstanbul’da da ofisi bulunan Fuji TV ekibi de İstanbulluların kedilerle olan ilişkisini haber yapmak için kedilerle insanların uyum içinde yaşadığı Kadıköy’ü seçti. Çekimler sırasında ekibe, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Keriman Nalbant, Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Teoman Aslan ile Kadıköy Belediyesi Barınak ve Hayvan Hakları Koordinatörü Elif Narin de eşlik etti.

KADIKÖY’DE KEDİ TURU

Kadıköy Belediyesi ve Fuji TV ekibinin ilk durağı, Kadıköy Belediyesi Evcil Hayvan Sağlık Merkezi oldu. Burada evcil ve sokak hayvanlarının sağlığı konusunda yerel yönetimin çalışmalarını inceleyen ekip, Evcil Hayvan Sağlık Merkezi’nden sonra Moda’da bulunan bir parkta hayvanları besleyen gönüllülerle röportajlar yaptı. Ekip, daha sonra sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan Zühtüpaşa Mahallesi Muhtarı Harika Develioğlu’nu ziyaret ederken, son durak ise her bir yanı “kedi evleri” ile donanmış Fenerbahçe Parkı oldu.

“ÇOK ETKİLENDİM”

Biz de Fuji TV ekibinden Büro Şefi Toru Uchihashi, Kameraman Takaki Higasayama, Haber Prodüktörü Tomoe Tsuchiya ve asistan Eflatun Yılmaz’a gözlemlerini, duygu ve düşüncelerini sorduk:

Toru Uchihashi: Kedi belgeseli Japonya’da vizyona girdi. Türklerin kedilerle olan samimiyeti Japonyalıların çok ilgisini çekti. Biz de Japonya’nın en büyük özel kanallarından olan Fuji TV için bir haber yapmak için buradayız. Kadıköy’e daha önce de geldik. “Tombili” dünya bazında sosyal medyada fenomen olan bir kediydi. Yaşıyorken çekim yapamamıştık ama öldükten sonra heykelinin yapıldığını duyunca çok şaşırdık ve bununla ilgili bir haber yaptık. Kadıköy Belediyesi’nin Sokak kedileri için çok duyarlı olduğunu duyduk ve onlara ulaştık. Onlar da bizlere yardımcı oldular. Japonya’da kediler bu kadar sevilmiyor. Orada kedilerde pire olabileceği ve pis olabileceğini düşündükleri için insanlar korkuyorlar. Türkiye’de sokak kedileri evlerdeki evcil hayvanlardan bile daha çok seviliyor. Özellikle gönüllü olarak sokakta kedi besleyenleri görmek beni çok etkiledi.

Takaki Higasayama: Japonya’da Kedi filmi yayılıyor. Filmle birlikte kedileri beslemek ve sevmek bir moda haline geldi. Japonya’da normalde kediler sevilmiyor, pis ve hastalıklı oldukları düşünülüyor. Onun için gidip de sokak kedilerine dokunmak normal bir şey değil. Devlet de sokak kedilerinin yaşamasını istemiyor. Burada bunları görmek çok şaşırtıcı.

Tomoe Tsuchiya: Ben bir Japon olarak 17 senedir Türkiye’de yaşıyorum. Fuji TV’nin burada açılacağını duyduğumda işe başladım. Ben burada kedileri görüyorum. Tokyo’ya gidince kedi köpek görme şansım yok. Topluyorlar ve gaz odalarında öldürülüyorlar. Oraya gidince kendimi yalnız ve bir şeyler eksik gibi hissediyorum

Eflatun Yılmaz: Benim annem Japon babam Türk. Burada doğdum ama Japonya’da büyüdüm. Üniversite için tekrar buraya geldim. Fuji TV’de asistanlık yapıyorum. Birçok ülke gezdim fakat kedilere bu kadar ilgi gösteren başka bir yer görmedim. Benim alerjim var normalde yaklaşamam ama burada onu da aştım.