“İz Bırakanlar” Erenköy Kız Lisesi'nde yaşıyor

Erenköy Kız Lisesi ve Erenköy Kız Liseliler Derneği, “Dünün EKL ruhunu yarına taşımak üzere yine aramızdalar” temasıyla “Okulumuzda İz Bırakanlar” projesine hayat verdi

Erenköy Kız Lisesi (EKL) ile Erenköy Kız Liseliler Derneği el ele verdi; okulun mezunlarından, mesleki yaşamlarında başarılı 54 kadını ve onları yetiştiren öğretmenleri tanıtarak isimlerini okulun dersliklerinde yaşatmak amacıyla “Okulumuzda İz Bırakanlar” projesini hayata geçirdi. “Dünün EKL ruhunu yarına taşımak üzere yine aramızdalar” temasıyla hayata geçirilen proje kapsamında dersliğin kapısına asılan tabeladan QR kod okutularak dersliğe adı verilen kişinin yaşam öyküsünü sesli olarak dinlemek ve video olarak görüntülemek mümkün olacak.

Projenin açılışı ise 6 Aralık Pazartesi günü Erenköy Kız Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Erenköy Kız Lisesi mezunlarının, öğretmenlerinin, eğitim gören öğrencilerin yer aldığı, duygu dolu anların yaşandığı açılışta Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Gül Coşkun da yer aldı.

“BAŞARIYI VE EMEĞİ YAŞATMAK İSTEDİK”

Erenköy Kız Lisesi Müdürü Berna Ocakçıoğlu açılış konuşmasında şunları söyledi: “Okulumuzdan mezun büyük işler başarmış kişileri anlatmak vizyonlarımızdan biri. Bu lisenin tarihinde büyük işler başaran öğrencilerden ve öğrencilere emek veren öğretmenlerden olmak bir ayrıcalık. Biz de bu değerleri depreme dayanıklı hale getirilen okulumuzun yeni birimlerinde yaşatmak istedik”

Projeyi hayata geçiren Erenköy Kız Liseliler Derneği Başkanı Zeynep Sözmen de, “Projeyi hayal ettiğimizde çok heyecanlandık. Tüm konuklar şu an okul yıllarına geri döndüler. Geçmişimizi yaşatıyoruz. Bu teknolojik binada bir yanımız hüzünlü. Çünkü eski binalarımız yok. Ama bir yanımız da gururlu. Okulumuz tarihine yakışır teknolojisi yüksek bir kampüse sahip oldu. Sevgili gençler çok şanslısınız. 110 yıllık bir okulun kültürüne sahipsiniz. Aynı zamanda teknoloji ile birlikte okuyacaksınız. Büyük hayaller kuracağınıza dair bizlere söz vermenizi istiyoruz. Sizler büyük hayaller kurmuş ve mücadeleler vermiş kadınların kız kardeşlerisiniz.” diye konuştu.

“YAZAR OLMAMA VESİLE OLDU”

Adı okul kütüphanesine verilen Erenköy Kız Lisesi mezunu yazar Ayfer Tunç da katıldığı açılış töreninde duygularını ve düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Bir öğretmen çocuğu olarak burada olmaktan büyük gurur duyuyorum. Benim okuduğum yıllardan bir iz yok. Garip hisler içerisindeyim. Ama sonra hatıralar insanın zihnine hücum ediyor. Erenköy Kız Lisesi'nde okumayı çok istedim. Adapazarı'nda oturuyorduk. Annem tüm şartları zorladı, beni yatılı verdi. Hayatımın en büyük tecrübelerini edindim. Yazar olmamın en büyük nedenlerinden biri de Erenköy Kız Lisesi'dir. Çünkü çeşitli hikayeleri ben burada gördüm.”

“ÖZGÜVENLİ OLMAMDA KATKISI ÇOK”

Proje kapsamında yazar Ayfer Tunç'un hayatını seslendiren, Erenköy Kız Lisesi mezunu haber spikeri Şebnem Sunar Küçük de “Eski binayı ne kadar özlediğimi farkettim. Şimdiki hali de çok güzel olmuş. Haber spikeri ve özgüvenli olmamda bu okulun büyük katkıları var. Öğretmenlerimi saygı ile anıyorum. Çok özel insanlardı. Sizleri gördüğüme çok mutlu oldum. Ayfer Tunç gibi bir değerin hayatını seslendirdiğim için de gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

“YARINA IŞIK TUTACAK GENÇLER YETİŞECEK”

Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Gül Coşkun ise “Erenköy Kız Lisesi mezunu değilim. Ama buradan mezun çok arkadaşım var. Aranızda olduğum için mutluyum. Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Atatürk'ün biz kadınlara armağan ettiği seçme ve seçilme hakkı için çok mutluyuz. Onun gösterdiği yolda eğtim veren Erenköy Kız Lisesi eğitim kadrosunu, burada yetişmiş ve yetişen öğrencileri saygı ile selamlıyorum. Yarınlara ışık tutacak gençlerin bu okulda yetişebileceğine inanıyorum.” dedi. Etkinlik, projede yer alanlara plaketlerin takdim edilmesinin ardından son buldu.