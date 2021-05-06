Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi’nin hayata geçirdiği 'İstanbul’u Dinliyorum' podcast serisi, tarihi şehrin farklı yönlerini dinleyicilere ulaştırmayı amaçlıyor

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi, İstanbul’un tarihini öğrenmek ve şehrin bilinmeyenlerinin izini sürmek isteyenler için yeni bir projeye imza attı. Suna Kıraç Kütüphanesi tarafından başlatılan “İstanbul’u Dinliyorum” podcast serisi ilk yayınını nisan ayında hayata geçirdi. Yayına konuk olan konuşmacılar, İstanbul’un farklı yüzyıllardaki sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel hayatına odaklanıyorlar.

FARKLI YÖNLERİ KONUŞULUYOR

Her ay alanında uzman konukların konuşmacı olarak yer alacağı serinin detaylarını Suna Kıraç Kütüphanesi Tanıtım ve Referans Kütüphanecisi Naz Özkan ile konuştuk. “Araştırmacı ve akademisyenleri dinleyicilerle bir araya getirerek ‘şehirlerin kraliçesi’ İstanbul'u eğlenceli, keyifli sohbetlerle dinleyicilerimize anlatmayı hedefliyoruz” diyen Özkan, projenin detayları hakkında şunları söyledi: Önce Bizans daha sonra Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan İstanbul’a dair her ay farklı temalardan oluşan sohbetler gerçekleştiriyoruz. Podcast yayınlarımızı soru cevap ekseninde sohbet formatında Türkçe yapıyoruz. Sohbetimiz 40-50 dakika arası sürüyor. Sohbetlerimizi bitirmeden önce de konuklarımıza İstanbul ile ilgili beş soru soruyoruz. Tükenmekte olan İstanbul’un tarihini ve kültürel mirasını hatırlatıyor, konu uzmanı akademisyenleri dinleyicilerle bir araya getiriyoruz ve onlardan İstanbul’u dinliyoruz. Dinleyicilerimize İstanbul’u dinlemeyi, İstanbul’a bakmayı ve İstanbul’u okumayı unutmamalarını hatırlatıyoruz.”

HER AY BİR KONUK

Özkan’ın verdiği bilgilere göre, podcast serisinde İstanbul üzerine araştırma yapan, özellikle 19. yüzyıl ve öncesi İstanbul’u yazan, araştıran, İstanbul üzerine ders veren öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri konuşmacı olarak yer alacak. Özkan, İstanbul’a dair farklı konuların konuşulacağı serinin yayın akışı hakkında şunları söyledi: “Serimizin ilk yayınında Dr. Öğretim üyesi Nilay Özlü ile doktora tez çalışmasında odaklandığı 19. yüzyılda Topkapı Sarayı’nı, Topkapı Sarayı’nın sergileme pratiklerini, dönemin müzecilik anlayışını konuştuk. Mayıs ayında yayınlanacak podcast yayınımız için Saro Dadyan ile biraraya geldik. Dadyan 1837’de İstanbul’a gelen, Ayasofya’yı restore eden, Tanzimat döneminin değişen İstanbul’unda birbirinden değerli eserlere imza atan ve projeleriyle 19. yüzyıl İstanbul’una damgasını vuran Fosatti ailesiyle ilgili bilgi verdi. Haziran ayında yayınlanacak podcast kaydı için Kadir Has Üniversitesi’nde misafir akademisyen olarak görev yapan Firuzan Melike Sümertaş ile bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisiyle Geç Osmanlı dönemi İstanbul’unda, Eski İstanbul çalışmalarını ve araştırmacılarını konuştuk.”

NASIL DİNLENEBİLİR?

İstanbul’u Dinliyorum podcast serisi 2021 Aralık ayına kadar devam edecek. Her ay farklı bir konunun işleneceğini podcast serisi yayınlarını Anchor, Google Podcasts, RadioPublic, Pocket Casts platformalarından ve Suna Kıraç Kütüphanesi Spotify hesabından dinlemek mümkün.