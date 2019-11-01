Haftalık Bağımsız Gazete 01 Kasım 2019
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İstanbul’da yaşamak

İstanbul'da yaşarken uğranan ayrımcılık bir atölyeye konu oldu

İstanbul’da yaşamak
GazeteKadıköy

Engelli yoluna ‘fark etmeden’ araba park etmek, geç saatte sokakta kadın gördüğünde “cık cık” etmek, komşunun milliyetinden rahatsız olmak… Büyük şehirlerde yaşanan en önemli sorunlardan biri ayrımcılık.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Otoriteler Kongresi tarafından koordine edilen, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nın (ELDW) 2019 yılı ana teması “Yerel demokrasi: Güven inşa etmek” olarak belirlendi. Bu kapsamda Kadıköy Belediyesi de “İstanbul’da Yaşamak” temalı bir atölye gerçekleştirdi.

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi Kadıköy’de yapılan İmgeden Foruma ekibinin hazırladığı "İstanbul’da Yaşamak” temalı atölye İstanbul’da yaşarken insanların yaşadığı ayrımcılığı gözler önüne serdi. İstanbul’da yaşamı bir de tiyatro yoluyla anlamak, anlatabilmek ve karşılaşılan sorunların çözümleri üzerine birlikte düşünebilmek için bir araya gelen katılımcılar, şehir hayatında karşılaştıkları farklı ayrımcılık temaları üzerinde konuştu. Çözüm yolları geliştirmek için İmge Tiyatro ve Forum Tiyatro yöntemlerini kullanan katılımcılar, günlük hayatta karşılaştığımız baskılara çözümler üretti.

Etiketler; #Ayrımcılık
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