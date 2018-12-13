İstanbul’da motosikletli olmak...

Motosiklet, yoğun İstanbul trafiği nedeniyle artık daha fazla kişinin tercih ettiği bir araç. 18 yıldır motosiklet kullanan, Kadıköy’de “Motosiklet Sokağı” adında bir proje geliştiren Erkin Yeşil, deneyimlerini ve projeyi gazetemize anlattı

Erkin Yeşil, 41 yaşında ve 18 yıldır motosiklet kullanıyor. Yeşil, “Motosiklet benim için hem bir ulaşım aracı hem de yolculuklarımı daha keyifli, kolay hale getiren araç” diyerek motosikletin iki yönüne de vurgu yapıyor.

Yeşil, motosikletle ilgili trafikte yaşanan kaza ve sıkıntıların empatiyle çözüleceğini düşünüyor: “Karşılıklı saygı eksikliğinden dolayı motosikletçilerin, özellikle kuryelerin büyük sıkıntı yarattığını düşünüyorum. Tabii ki bunda en büyük etken, kuryelerin bir yerlere çok hızlı gitmesi, yetişmesi konusunda mecbur bırakılması. Karşılıklı empati ile bu sıkıntıların çözülebileceğini düşünüyorum”

Motosikletin bir diğer cezbedici özelliği de eğlenceli olması. Erkin Yeşil, 10 yıl önce motosikletiyle uzun yolculuklara çıkmaya başladı ve her sene en az 1 kere uzun yurtdışı yolculuklarına çıkıyor. Böyle deneyime sahip bir motosiklet sürücüsüne sormadan edemiyoruz; “Diğer şehirlerle İstanbul’un farkı ne?” Yeşil, hemen cevaplıyor: “Türkiye içinde de özellikle kamplı yolculuklarım oluyor. Dünyanın bütün büyük şehirlerinde motosiklet kullanmak tehlikeli aslında. İstanbul’da ise çok hızlı akan bir trafik var. Takip mesafesinin korunmaması ve aşırı hız nedeniyle sürekli tehlike altındayız. Trafikte karşılıklı olarak saygı eksikliği var maalesef. Böyle temel bir farklılıktan rahatlıkla söz edilebilir.”

Türkiye’de karşılıklı saygı eksikliği sebebiyle motosikletlilere önyargılı bakıldığını ve kazaların da çoğunlukla bundan kaynaklandığını belirten Yeşil, konuşmasını yurtdışında en son yaşadığı ilginç olayı anlatarak bitiriyor: “Motosikletle -çoğu Asya ülkeleri olmak üzere- yaklaşık 40 ülkeye yolculuk yaptım. Asya ülkelerinde her şey ilginç aslında. En son Nepal yolculuğumda başıma çok ilginç bir olay geldi. Pakistan’da ülkeyi sürekli polis kontrolü eşliğinde ilerleyebiliyorsunuz. Güvenlik endişesiyle kaldığınız otellerden dışarı dahi çıkamıyorsunuz. Quetta şehrinde kaldığım otel çok pisti ve zehirlenmekten korktum. Otelden dışarı kaçtım. Amacım, en yakın marketten en azından meyve alabilmekti. Bir anda arkamdan silahlı polisler kovalamaya başladı. Neyse ki yakında bir market vardı ve hızlıca alışveriş yaptım, nedenini anlamadığım şekilde polis kontrolünde otele geri götürüldüm.”

SEMTİN “MOTOSİKLET SOKAĞI” VAR

Son zamanlarda çok fazla kullanılan motosiklet için Erkin Yeşil de harekete geçti; Motosiklet Sokağı projesini hayata geçirdi. Hasanpaşa’da çok fazla motosiklet mağazasının bulunduğunu söyleyen Yeşil, Kadıköy Belediyesi’nin de destek verdiği projeyi şöyle anlatıyor: “Hasanpaşa’da sık sık etkinlikler (gezgin söyleşileri, indirim haftaları) düzenliyordum. Buradaki mağazalarla konuşup yaptığım etkinliklerde beraber hareket edersek çok daha fazla motosiklet kullanıcısına hitap edeceğimizi ilettim. Bu şekilde doğan Motosiklet Sokağı projesi, umarım daha da bilinerek birçok faydalı organizasyona ev sahipliği yapacak.”

Hasanpaşa’da geliştirilen “Motosiklet Sokağı” projesi kapsamında yapılan ilk etkinlik, ‘Kara Cuma’ haftasında yapılan indirim uygulaması oldu. Motosiklet Sokağı projesi yeni başlayan bir proje ancak yılbaşında yapılacak yeni bir etkinlikle devam edecek. Projeyi çok sayıda markanın desteklediğini belirten Erkin Yeşil, Türkiye Motosiklet Platformu’nun da projeye destek verdiğini belirtiyor.