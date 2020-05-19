İstanbul’da genç işsizlerin sayısı yükseliyor

Türkiye’deki genç nüfusun yaklaşık yüzde 18’inin yaşadığı İstanbul’da işsizlik giderek artıyor. Genç nüfusun yüzde 25’i ne istihdamda ne de eğitimde yer alıyor. Kentte yaşayan bin 259 genç okuma yazma bilmiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul'daki gençlere yönelik bir rapor hazırladı. Rapora göre, Türkiye’deki 15-24 yaş arası genç nüfusun yaklaşık yüzde 18’i İstanbul’da yaşıyor. Genç işsizlik yüzde 24,8’e, geniş tanımlı genç işsizlik yüzde 27’ye yükseldi. İşgücüne dâhil olmayan gençlerin yüzde 74’ü eğitimde yer alırken; ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı yüzde 25. İstanbul’da yaşayan bin 259 genç okuma yazma bilmiyor. NÜFUSUN YÜZDE 15’İ GENÇ Rapordaki çarpıcı sonuçlar şöyle: Türkiye’de 15-24 yaş aralığındaki 12 milyon 900 bin genç nüfusun, 2 milyon 300 bini İstanbul’da yaşıyor. Kentte 15-19 yaş arasında 1 milyon 89 bin 505, 20-24 yaş arasında ise 1 milyon 217 bin 874 genç yaşıyor. İstanbul nüfusunun yüzde 15’ini gençler oluşturuyor.

Kente 2019 yılında il dışından gelen genç sayısı, 147 bin 396 iken, il dışına giden gençlerin sayısı ise 105 bin 39. BİN 259 GENÇ OKUMA-YAZMA BİLMİYOR İstanbul’da 14-24 yaş arasındaki gençler içinde bin 259 genç okuma yazma bilmiyor.

Kentte ortaöğretim (lise) net okullaşma oranı yüzde 88,8.

En fazla genç Esenyurt’ta yaşıyor.

İstanbul'da 15-24 yaş grubundaki genç nüfusunun en fazla olduğu mahalle Zümrütevler (Maltepe). GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 27 İstanbul’da 15-24 yaş arasında olup işgücü olarak kaydedilen kişi sayısı, 1 milyon 200 bin. Bu yaş grubundaki erkeklerin yüzde 62’si işgücüne dâhil iken, kadınların oranı ise yüzde 39.

15-24 yaş arasında olup işgücüne dâhil olan gençlerin 291 bini işsiz iken, genç işsizlik oranı yüzde 24,8. İş bulma ümidi olmayan ve iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar da dâhil edildiğinde İstanbul’da geniş tanımlı genç işsizlik oranı yüzde 27’ye yükseliyor.

Kentte yaşayan 15-24 yaş arasında gençlerden 579 bini yani yüzde 25’i ne eğitimden ne de istihdamdan yararlanıyor.

15-24 yaş arasındaki gençlerden 178 bin 846’sı evli. Bu gençlerin yüzde 81’ini kadınlar oluşturuyor. 16-19 yaş arasında evlenen kadınların oranı yüzde 91.

15-19 arasında 4 bin 935 kadın doğum yaptı