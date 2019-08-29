İstanbul’da 24 saat metro ulaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da haftasonları 24 saat ulaşım uygulamasının detaylarını anlattı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İstanbul’da haftasonları 24 saat ulaşım uygulamasının detaylarını anlattı. Aralarında Yenikapı-Hacıosman ve Kadıköy-Tavşantepe'nin de bulunduğu 6 metro hattı ve 24 İETT otobüsünün 24 saat hizmet vereceği bilgisini veren İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"30 Ağustos itibarıyla İstanbul’un yoğun hatları üzerinde 24 saat ulaşımı başlatıyoruz. Bugüne kadar 6'ya doğru ilk trenler metro istasyonlarına yanaşıyordu. Dolayısıyla sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan emekçilerimizin sabahları sorun yaşamaması adına 00:30-5:30 olarak belirledik. Yani örnek olsun diye söylüyorum, Üsküdar-Çekmeköy hattından Yenikapı-Havalimanı hattına varıncaya kadar, arkadaşlarım size tüm detayları verecekler. Bu hatlar üzerinden ulaşım hakkını bütün İstanbullulara sağlamış olacağız."

İstanbul’da sabaha kadar hizmet verecek hatlar şöyle:

M1A (Yenikapı - Atatürk Havalimanı),

M1B (Yenikapı - Kirazlı),

M2 (Yenikapı - Hacıosman),

M4 (Kadıköy - Tavşantepe),

M5 (Üsküdar - Çekmeköy),

M6 (Levent - Boğaziçi Üniversitesi)

Gece hizmet verecek metro hatlarında seferler, 20 dakika aralıklarla olacak. Cuma ve cumartesi günleri yapılacak gece tarifesi 00.30-05.30 arası geçerli olacak ve bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular 2 basım kadar ücret ödeyecek.

İETT VE METROBÜS İLE ENTEGRE HATLAR

Gece hizmet verecek metro hatları, sekiz İETT hattı ve Metrobüs ile de entegre olacak. Gece boyunca hizmet veren 24 İETT hattı içinden 8'i, gece çalışan metrolarla entegre olacak. Bu entegre hatlar şunlar:

34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme ( Metrobüs)

11 ÜS Sultanbeyli - Üsküdar

130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy

15F Beykoz - Kadıköy

25G Sarıyer - Taksim

40 Rumelifeneri / Garipçe - Taksim

E-10 Sabiha Gökçen Havalimanı / Kurtköy - Kadıköy

E-3 Sabiha Gökçen Havalimanı - 4.Levent Metro

İSTANBUL DÜNYADA SEKİZİNCİ ŞEHİR OLACAK

Uygulama ile İstanbul, gece metro hizmeti veren New York, Londra Berlin, Tokyo, Viyana, Minneapolis, Chicago, Philadelphia, Kopenh.ag ve Sidney'den sonra dünyadaki sekizinci şehir olacak. İlk etapta 6 hatta gece toplu taşıma hizmeti verecek İstanbul, hat sayısı açısından Newyork ve Tokyo'nun ardından üçüncü sırada yer alacak.

Dünyada geceleri de metro çalıştıran şehirler ve metro sayıları şöyle:

New York 21 hat

Tokyo 13 hat

İstanbul 6 hat

Minneapolis 2 hat

Chicago 2 hat

Philadelphia 2 hat

Kopenhag 2 hat

Sidney 1 hat