İstanbul, otomobilsiz kentler için yürüdü

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Bağdat Caddesi’nde düzenlenen “Otomobilsiz Kent Günü Birlikte Yürüyelim” etkinliğine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yabancı konuklar da katıldı. İmamoğlu, Kemerburgaz’daki ormanın müjdesini verirken, “Bir şehir ne kadar çok yürünebiliyorsa o kadar kalitelidir” dedi.

16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası sona erdi.

2002 yılından beri düzenlenen etkinlik, dünyanın önemli kentlerinde motorize trafiğin kısıtlanması, çevreci alternatiflerin geliştirilmesi, temiz ve sağlıklı bir çevre için yerel yönetimlerin kalıcı önlemler almasını teşvik etmeyi amaçlıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki son program olan ‘Otomobilsiz Kent Günü Birlikte Yürüyelim’ etkinliğine katılarak Kadıköylülerle birlikte Bağdat Caddesi’nde yürüdü.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, AB Ulaştırma Kabine Başkanı Matej Zakonjsek, İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ile binlerce İstanbullunun katıldığı yürüyüşte İmamoğlu, “İstanbullular her şeyden önce sevgi ve paylaşım istiyor. Yöneticilere dokunmak, aradaki mesafenin kalkmasını istiyorlar” dedi. CHP’deki iç yazışma ve torpil iddialarını da değerlendiren İmamoğlu, “İlk bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil” diye konuştu.

Şaşkınbakkal’dan Göztepe’ye kadar sürdü

Şaşkınbakkal’dan başlayan yaklaşık 1,5 kilometrelik yürüyüş, Göztepe Parkı’nda son buldu. İmamoğlu yürüyüşün sonunda etkinliğe katılan İstanbullulara seslendi. Dünyanın birçok kenti ile birlikte Türkiye’den de 61 şehrin ‘Otomobilsiz Kent Günü Birlikte Yürüyelim’ etkinliğine katıldığını belirten İmamoğlu, “Çok değerli bir aktivitenin içindeyiz. Sağlıklı bir güne merhaba demenin keyfini çıkarıyoruz” dedi.

“Bir şehir ne kadar çok yürünebiliyor, bisikletle dolaşılabiliyorsa o kadar kaliteli yaşam var demektir” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: “İnsanlar sokağa, parklara çıktıkça yürüdükçe, dolaştıkça birbirine selam verirler ve buluşurlar. Böyle bir ortamda asla sorun yaşamazsınız. Daha çağdaş bir ortam orada olur. Oradaki çocuklar ve gençler daha özgüvenli bir biçimde büyürler. Dolayısıyla bizim İstanbul’da kesinlikle var etmek istediğimiz; insanların yürüyebileceği, koşabileceği bisiklete binebileceği ortamları sağlamaktır. Bu noktada kaybolmuş alanları bir an önce insanların hizmetine sunmalı, caddeleri buna göre tasarlamalı.”

“Her ilçe bizim”

Doğru işler üretildiğinde hem AB hem diğer kurumların destek vereceğini belirten İmamoğlu, “Bir şey daha söyleyeyim; Kadıköy Bağdat Caddesi, sahil yolu bu alanlarda geçmiş yıllarda problem, sıkıntı ya da ihmal edilmiş ne varsa büyükşehir adına onları da hızlıca gidereceğiz. Endişeniz olmasın. Şehrin her yerine hizmeti ayrımcılık olmaksızın yayacağız. Her ilçe bizim” dedi.

İmamoğlu, 29 Ekim öncesinde yaklaşık 5.5 milyon metrekarelik Kemerburgaz Kent Ormanı’nı İstanbulluların hizmetine açmanın hazırlığının yapıldığının müjdesini verirken “Yine boğazın kenarında çok ihmal edilmiş, kullanılmaz yüzlerce dönümlük bir alanı şehrin hizmetine sokmak için start verdik. Bu hazır olan alanları tanzim ve düzenleyerek insanların kullanımına ve bu şehrin sıhhatine açacağız. Ama onun yanı sıra da yeni park düzenleriyle beraber İstanbul’da yaya yürüyerek metroya, deniz ulaşımına entegre olma konusunda hızlı hareket edeceğiz. Göreceksiniz bazen ‘Bugüne kadar şuraya neden yürüyerek gidemedik’ diyeceksiniz. Sizleri şaşırtacağız, göreceksiniz” diye konuştu.

İstanbul trafikte 70 dakika harcıyor

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger de yaptığı konuşmada, “Burada olmak çok güzel. Mobilize için buradayız. Aslında bir nevi kendi hayatımız için buradayız. Bu yükten, trafik, araba yükünden kurtulmak için buradayız. Birkaç dakika önce Brüksel’in tamamı trafiğe katıldı. Bugün farklı yerlerde 3 bin kent bu aktivitenin aynısını yapıyor. Türkiye’den de 61 kent bunun içinde” derken AB Ulaştırma Komiseri Kabine Başkanı Matej Zakonjsek, “İstanbul halkı her gün trafik sıkışıklığında 70 dakikasını harcıyor. O zamanı dostlarınızla ailenizle sevdiklerinizle harcamanız lazım, trafikte değil” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Medya A.Ş. iş başvurusuna 6 bine yakın başvuru olduğunu 13 kişinin alınacağını söylerken CHP içi yazışma ve torpil iddialarına şöyle cevap verdi: “Parti içinde bir yazışma gördüm. İlk bir cümlesi doğru, ondan sonrası yanlış. Metodun benim nazarımda bir itibarı yok, doğru da değil. Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili umuyorum il başkanlığımız bir görüşme ya da bir değerlendirme yapacaktır.”