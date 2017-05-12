İSTANBUL GOVJAM 2017 KADIKÖY'DE YAPILACAK

Dünya'nın otuz kentinde insanların eş zamanlı olarak ortak bir tasarım teması üzerinde çalıştığı Global GovJam etkinliğinin Türkiye ayağı olan İstanbul GOVJAM, bu yıl Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle 17-18 Mayıs tarihlerinde Kadıköy'de gerçekleşecek.

Dünya'nın dört bir yanından otuzdan fazla kentten insanların eş zamanlı olarak ortak bir tasarım teması üzerinde çalıştığı Global GovJam etkinliğinin Türkiye ayağı olan İstanbul GOVJAM, bu yıl Kadıköy Belediyesi'nin desteğiyle 17-18 Mayıs tarihlerinde Tasarım Atölyesi Kadıköy'de gerçekleşiyor.

İstanbul GovJam, bu küresel etkinlikteki diğer kentlerle Skype ve sosyal medya aracılığıyla iletişim sağlayacak. Bu iki günlük etkinlik, kamusal hizmet tasarımı ile ilgilenen ve diğer insanlarla çalışarak kendi yeteneklerini geliştirmek isteyen herkese açık olacak.

Birey ya da grup olarak katılımın mümkün olduğu etkinlikte katılımcıların herhangi bir kamu sektörü deneyimine ihtiyacı yok.

Kamu sektörü çalışanları, sosyal girişimciler, dijital teknoloji çalışanları, şehir plancıları, mimarlar, sosyal hizmet uzmanları gibi pek çok farklı alandan insanların katılacağı etkinlik ile katılımcılar, birbirleri ile işbirliği halinde verimli ve sürdürülebilir hizmetler tasarlamayı ve prototiplemeyi öğrenecekler. Bu küresel etkinliğin bir parçası olan dünyanın dört bir yanından insanlarla etkileşim halinde olan katılımcılara alanında uzman kişiler öncülük edecek.

Global GovJam'in genel sosyal medya hesabından 16 Mayıs Salı akşamı, etkinliğin global teması açıklanacak.

17 Mayıs Çarşamba, 10:00 ile 18:00 saatleri arasında, deneyimli moderatörler, insan odaklı hizmet tasarımı hakkında katılımcılara çeşitli metotlar öğretecekler ve takımlara global temadan ilham alarak oluşturacakları hizmet tasarımı süreçlerinde destek olacaklar. Etkinliğin ilk günü saha araştırmaları ve tasarım keşifleri ile geçecek. Takımlar ayrıca kendi süreçlerini diğer ülkelerdeki katılımcılarla da paylaşacaklar.

18 Mayıs Perşembe, 10:00 ile 18:00 saatleri arasında, takımlar kendi oluşturacakları hizmetlerin tasarımı, prototiplemesi ve test edilmesi süreçlerine kaldıkları yerden devam edecekler. Etkinliğin sonunda, takımlar kendi çözümlerini video olarak Global GovJam'in websitesine yükleyecek ve böylece dünya ile paylaşmış olacak.

Daha detaylı bilgi için; http://www.govjam.org

Etkinlik Moderatörleri; İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden, Prof. Dr. Özlem Er ve Araştırma Görevlisi Saniye Fışgın.

Mentörler; Meriç Bakış, Işıl Özkan, Beril Koçoğlu ve Cansu Kıpırdı.