İstanbul, “erguvan” dedi

İBB’nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği ankette, İstanbulluların şehirde en çok erguvan, çınar ve ıhlamur ağaçları görmek istedikleri belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, Kurumsal Twitter hesabı üzerinden ikinci geniş katılımlı anketini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta yapılan ankette, Ihlamur kokusunu seçen İstanbullular, bu hafta da kendilerine sorulan, “İstanbul’un simgesi olarak hangi ağacı İstanbul’da daha çok görmek istersiniz?”sorusuna “Erguvan” yanıtını verdiler.

Ağaç ve Peyzaj AŞ, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan ve 48 saat süren anket yoğun ilgi gördü. Ankete yaklaşık 78 bin İstanbullu katıldı. Ankete katılanların yüzde 35’i erguvanı seçti. Katılımcılar, yoğun destek verdikleri ve büyüleyici çiçekleriyle Boğaz’ın simgesi olan Erguvan’ı artık İstanbul Boğazı ile tüm park, bahçe ve yol kenarlarında daha fazla görmek istediklerini ifade etmiş oldu. Çınar ve Ihlamur ağaçları da Erguvan ağacına yakın oylar aldı.

Ankete katılanlar, İstanbul’da ikinci görmek istedikleri ağaç olarak yüzde 31 oyla çınar ağacını seçti. Geçen hafta kokusu nedeniyle zirveye çıkan ıhlamur ise yüzde 28 oy alarak üçüncü sırada yer aldı. İstanbullular; Erguvan, Çınar ve Ihlamuru özellikle tercih ederken, gösterişli şekilleriyle Boğaz’ın simgelerinden olan Fıstık Çamı da yüzde 6 oy aldı.

YEŞİL ALAN ÇALIŞTAYI’NDA DEĞERLENDİRİLECEK

Bu anketlerde çıkan sonuçlar 5-6 Şubat tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak “İstanbul Yeşil Alanlar Çalıştayı”nda değerlendirilecek. Yerel yönetim yetkilileri, uzmanlar ve akademisyenler tarafından yeşil alanlar ile ilgili fikirlerin tartışılacağı çalıştayda, İstanbulluların bu tercihleri de yer alacak.

Daha önce yapılan “İstanbul sokaklarında en çok kokusunu duymak istediğiniz bitki hangisidir?” sorusu için yaklaşık 38 bin kişi oy kullandı. Anket sonucuna göre Ihlamur Ağacı yüzde 45 ile İstanbul sokaklarında kokusu en çok duyulmak istenen bitki olarak seçildi.