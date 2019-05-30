İstanbul'da Bayram

Hepimizin dört gözle beklediği Ramazan Bayramı tatili başlıyor

Tatil programları çoktan yapıldı ve İstanbul’u 9 günlüğüne geride bırakacak yüz binlerce kişi yılın belki de ilk uzun tatili için sabırsızlanmaya başladı. Peki ya İstanbul’da kalacaklar? Eğer siz de bayramda İstanbul’daysanız ve 9 gün boyunca ne yapsam, nereye gitsem diye düşünüyorsanız sizin için sıraladığımız önerilerimize göz atmadan plan yapmayın.

Trafiksiz, sakin, gürültüsüz bir kentin tadını çıkarmak isterseniz işte sizin için önerilerimiz…

TATİLİN EN BÜYÜK KEYFİ: KAHVALTI

Tatil denince akla gelen ilk şeylerden biri uzun ve keyifli kahvaltılar. Günlük hayatta kahvaltıları ister istemez geçiştiriyoruz. Hafta sonları ise mekânlarda yer bulma telaşı yaşıyoruz. Madem İstanbul’un kalabalığı şehri terk etti, 9 gün de tatil; o halde güzel bir kahvaltı için dışarı çıkmanın tam vakti. Hem doğayla baş başa kalacağınız hem de keyifli kahvaltı yapacağınız birçok yer var.

Kadıköy’de kahvaltı denince akla gelen ilk yer Moda oluyor. İster evden kahvaltılıklarınızı hazırlayıp sahilde denize nazır piknik yapabilir isterseniz de Moda Caddesi boyunca sıralanmış pek çok mekânda lezzetli kahvaltıların tadına varabilirsiniz. Moda, kahvaltı sonrası sahilinde yürüyüş yapıp ara sokaklarında kaybolabileceğiniz de bir yer aynı samanda. Moda’ya gelmişken Barış Manço’nun evini ziyaret etmeyi de unutmayın.

Moda gibi Kalamış, Fenerbahçe’den başlayıp Caddebostan, Bostancı sahiline kadar denize nazır piknikli kahvaltı keyfine varabilir; Fenerbahçe ve Kalamış Khalkedon’larını ya da Yeldeğirmeni’ndeki farklı konseptlerdeki mekânları tercih edebilirsiniz.

Kadıköy’den çıkıp çok da uzaklaşmadan kahvaltıda farklı bir semtin havasını solumak isterseniz öncelikli önerimiz Kuzguncuk olacak. Tarih kokan ve eski dokusunu hiç bozmamış sokaklarındaki şirin kafelerde kahvaltınızı edebilir, sonrasında birçok diziye ev sahipliği yapmış semtte güzel bir tura çıkabilirsiniz. Buraya gelmişken sahil yolunu takip edip Çengelköy’e gidebilir, deniz kenarında boğaza karşı çayınızı kahvenizi yudumlayabilirsiniz.

Beykoz tepesinde yol kenarlarında birçok küçüklü büyüklü kahvaltı yerleri de temiz havası ve manzarasıyla mükemmel bir tercih.

Karşı yakada ise Beşiktaş’tan başlayan Çırağan Caddesi’nden devam ederek Ortaköy, Bebek ve Rumeli Hisarı’nda hem yürüyüş yapabilir hem de tertemiz boğaz havasında kahvaltınızı keyifli hale dönüştürebilirsiniz.

TARİHİN İÇİNDE KAYBOLMAK…

Keşfetmeyi, seyahat etmeyi, tarihi, kültürü, daracık sokakları, gizli çıkmazları, kahvecileri, antikacıları, esnaf lokantalarını, manzarasını, yapıtlarını sevenler için elimizin altında 3 bin yıllık koca bir şehir var: İSTANBUL

Kadıköy’de tarihi bir mahalle olarak Yeldeğirmeni yine öne çıkıyor; kiliseleri, havrası, iki katlı cumbalı evleri, şehrin ilk yüksek apartmanlarını bulunduran sokaklarıyla kendini içine çeken bir semt.

Hazır kent sakinken biraz Beyoğlu taraflarına gideyim derseniz rotanızın ilk durağı Karaköy olsun. Vapurla bu kadim semte geçtikten sonra, son yıllarda capcanlı bir havaya bürünen renkli sokaklarında vakit geçirebilirsiniz. Eğer yokuş çıkarak İstiklal Caddesi’ne ulaşmak isterseniz mutlaka Galata Kulesi’nin en üst katına çıkıp aziz İstanbul’a bir de tepeden bakmayı ihmal etmeyin. Yürümek istemezseniz Tünelle de İstiklal Caddesi’ne çıkabilir, buradan yürüyerek Galatasay Lisesi’ne kadar güzel binaları izleyebilir, pasajları keşfedebilir ya da mabetlerin huzurlu havasını içinize çekebilirsiniz. Yapı Kredi Sanat Galerisi’ndeki sergileri gezdikten sonra Galatasaray Lisesi’nin sağından aşağıya salınarak yine eski bir semt olan Çukurcuma’yı gezebilirsiniz. Çukurcuma’dan sonraki durağınız ise mutlaka Cihangir olmalı.

Eğer amacınız hem kültürü koklamak hem eşsiz manzaralar görmekse bayram tatilinde bir gününüzü mutlaka Pierre Lotti Tepesi’ne ayırın. Haliç manzarasına sahip bu eşsiz lokasyonda bulunan tepe, adını sık sık buraya gelip tepedeki bir kıraathanede vakit geçiren Fransız yazar olan Julien Viaud’dan (takma adı ile Pierre Loti) alır. Burada eşsiz manzarasında oturup bir şeyler yiyip-içebilirsiniz. Tepede bulunan Teleferikle Eyüp’e gidebilir, yine bu tarihi semti de gezebilirsiniz.

Ve son rotamız Balat; İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Balat, sokaklarında hala çocukların oynadığı, iki ev arasına gerilmiş iplere asılı çamaşırların kokusuna bürünmüş, yaşlı ama yaşam dolu bir semt. Osmanlı zamanında Yahudilerin yerleşim yeri olarak bilinen bu tarihi semt, o günlerin izlerini hala sokaklarında bulunan sinagoglar, kiliseler ve camilerle günümüze taşıyor. Yokuşlu sokakları, cumbalı evleri ve takvimi 1950’lerde unutmuş izlenimi veren görüntüsü ile yerli yabancı pek çok turisti kendine hayran bırakıyor. Sokaklarında kaybolun, kafelerinde dinlenin, kendine özgü mağazalarını dolaşıp alışveriş yapın ve tabii ki muhteşem sahilin tadını çıkartın.

MODALARDAN ADALARA

Ve tabii ki İstanbul’un incileri Prens Adaları… Yerli yabancı herkesin rağbet ettiği, otomobil seslerinden uzak, havası temiz, şehirle kıyaslandığında oldukça sakin, sokakları, evleri, manzarası, doğası güzel, hem gezip görecek hem oturup kafa dinleyecek yeri bol bir alternatif arayanlar, hem de bunu çok uzağa gitmeden, güzel bir deniz yolculuğu ile yapmak isterlerse İstanbul’un Prens Adaları mükemmel bir alternatif.

Büyük Ada: İstanbul’dan şehir hatları, özel motorlar ve deniz taksileriyle kolayca ulaşabileceğiniz Büyükada, muhteşem doğası ve tarihi ile sizleri bekliyor. Büyükada’da yapılacak şeyler, gezilecek yerler, dinlenilecek mekanlar bitmiyor… Büyükada’ya gitmişken mutlaka bisiklet kiralayın ve tüm adayı bisikletle turlayın. Aya Yorgi tepesine çıkabilir, burada da manzaranın tadını çıkarabilirsiniz.Adada konaklayacağınız yer seçenekleri de oldukça fazla.

Kınalı Ada: Dönüşüm Manastırı, Kınalıada’nın Manastır Tepesi’nde bulunuyor. Bizans’a ait bir manastır kalıntısının üstüne yapıldığı biliniyor. Manzarası muhteşem, tarihi kalıntıları görülmeye değer. Dönüşüm Manastırı’nda oksijene de doyacaksınız.

Burgaz Ada: Yuvarlak biçimli adayı bisikletle gezmek romantik ve sportif bir alternatif olarak her zaman baki. Adanın en güzel evlerini görmek için Gezinti, Gönüllü ve Mehtap sokaklarını adımlayın. Ayrıca 600 yıllık çınarı ziyaret edip doğanın gücüne bir saygı selamı yollamadan da oradan ayrılmayın. Tabii ki Kalpazankaya’da kendinize güzel bir akşam yemeği ısmarlamayı ve günbatımını izlemeyi ihmal etmeyin.

Heybeli Ada: Vapurdan indiğiniz an, deniz sesine karışan Rum müzikleri çalınır kulağınıza Heybeliada’da. İstanbul’a bu denli yakın olup, bir o kadar şehir havasından uzak kalabilen bir sahil kasabasını gezmeye hazırlanın. Heybeliada, daracık sokaklarında gezebileceğiniz, mis gibi deniz havasını içinize çekebileceğiniz ve tarih kokan mimarilerinin kapılarını aralayabileceğiniz eşsiz bir durak.

KÜÇÜK KAÇAMAKLAR

Daha önce sizlere İstanbul’a yakın tatil için seçenekler önermiştik ama atladığımız ve bu bayramda da kısa bir araç yolculuğuyla ulaşabileceğiniz iki durak önerimiz olacak.

Durusu Gölü: İstanbul’un kuzey-batısında, kente yaklaşık 40–50 km. uzaklıkta. Sazlıklarda yuva yapan karabataklara, yaban ördeklerine ve pelikanlara rastlayabilirsiniz. Durusu Gölü’ne gitmişken, yine aynı isimli Durusu Köyü’nü de gezmenizi tavsiye ederiz

Ayvat Bendi: Göktürk - Kemerburgaz - Bahçeköy yolu üzerinde bulunuyor. İstanbul’un içinde fakat tüm karmaşadan uzak bu yeşil alan, sizi saatlerce dinlendirecek. Bisiklet parkurunda bisiklet sürebilir, ayrıca piknik yapabilirsiniz.

Unutmayın! Bayramda İstanbul’da ulaşım ücretsiz

Daha önceki bayramlarda ulaşımda yüzde 50 indirimlerin yapıldığı İstanbul’da bu bayramda ulaşım ücretsiz olacak. Ekrem İmamoğlu’nun 17 günlük İBB Başkanlığı sürecinde önerdiği fakat komisyonlara havale edilen resmi ve dini bayramlarda ulaşımın ücretsiz olma teklifi, bu sefer AKP tarafından İBB Meclisi’nde önerildi ve kabul edildi. 85 TL olan öğrenci aylık mavi kart ücretini 40 TL’ye düşüren İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 2019 Ramazan Bayramı’nda toplu taşıma ücretlerinin ücretsiz olmasını kararlaştırdı. Buna göre, Ramazan Bayramı süresince 4 Haziran 06.00'dan, 6 Haziran 24.00'e kadar tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT Otobüsleri, Özel Halk Otobüsleri, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, Şehir Hatları A.Ş Vapurları, özel deniz toplu ulaşım, Metro İstanbul A.Ş'ye bağlı tramvay, metro, hafif metro ve füniküler, teleferik ve Kadıköy Moda Nostaljik Tramvay araçlarında hiçbir ücret ödemeden seyahat edilebilecek.