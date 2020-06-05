İŞKUR ile işe yerleşenler yüzde 89 azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi verilerine göre Nisan ayında, İŞKUR’la işe yerleşenler yüzde 89 azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin işgücü piyasasının değerlendirildiği Haziran 2020 İşgücü Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Bülten’de şu bilgiler yer aldı:

2020 yılı Nisan ayında, İstanbul’da İŞKUR aracılığı ile işe yerleşenlerin sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89, bir önceki aya göre ise yüzde 70,7 azalarak 4 bin 51 olarak gerçekleşti. İşe yerleşenlerin, İstanbul’da yüzde 32’sini, Türkiye’de yüzde 35’ini kadınlar oluşturdu.

Nisan ayında İstanbul’da işe yerleşenlerin yüzde 28,5’ini yükseköğretim mezunları oluşturdu. Yükseköğretim mezunu hiç kimse, İŞKUR aracılığı ile kamuda işe yerleşmedi. Özel sektörde çalışmaya başlayan yükseköğretim mezunları ise Mart ayında bin 153 kişi oldu.

BAŞVURU SAYISI YÜZDE 40 ARTTI

Türkiye’deki işsizlik ödeneği başvurularının yüzde 27’sinin gerçekleştiği İstanbul’da, Mart ayında başvuranların sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40; bir önceki aya göre ise yüzde 48 artarak 58 bin 672 olarak gerçekleşti.

2020 Mart ayında, İstanbul’da toplam aktif sigortalı sayısı bir önceki aya göre 17 bin 197 kişi artarak 5 milyon 376 bin 674; Türkiye’de ise 125 bin 442 kişi artarak 22 milyon 21 bin 671 oldu. Hem İstanbul’da hem de Türkiye’de bir önceki aya göre 4A ve 4B kapsamında sigortalı sayısı arttı.

Mart 2020 verilerine göre, İstanbul’da ortalama günlük kazanç, bir önceki yılın aynı ayına göre, kadınlarda yüzde 17,4 artarak 166 TL, erkeklerde ise yüzde 16,9 artarak 173 TL olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Mart ayında kadınların ortalama günlük kazancı 141 TL, erkeklerin ise 155 TL olarak belirlendi.

İstanbul’da, Mart ayında, toplam iş yeri sayısı 538 bin 956’ya ulaştı. En fazla 3 kişinin çalıştığı iş yerlerinin toplam iş yeri içindeki payı yüzde 64 oldu. Sigortalıların yüzde 50’sinin istihdam edildiği 30 ve daha az kişi çalışan işyerlerinin payı ise yüzde 96 olarak kaydedildi.