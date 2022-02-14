İşitme engelli öğrencilerin Buzzfest keyfi

Kadıköy Belediyesi işitme engelli öğrencileri buz pateniyle tanıştırdı. Buzzfest kapsamında Mehmet Said Aydoslu İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Kalamış Atatürk Parkı’ndaki buz pistinde buz pateni yaptı, şişme botlarla kaydıraktan kaydı

Kalamış Atatürk Parkı içinde bulunan Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Merkezi’nde yapılan kış festivali Buzzfest, açıldığı günden bugüne İstanbul’un her yerinden gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son ziyaretçiler, işitme engelli öğrenciler oldu.

Mehmet Said Aydoslu İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu’ndan gelen 19 öğrenci, ilk kez geldikleri Buzzfest’te buz pateni yaptı, şişme botlarla kaydıraktan kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Belediye tarafından görevlendirilen eğitmenler, hayatında ilk defa bu pistine çıkan öğrencilere, buz üzerinde durabilmeleri ve kayabilmeleri için temel eğitim bilgileri verdi. Çocuklar, buz pateninin ardından şişme botlarla kaydıraktan kaydılar.

“TÜM ÇOCUKLARIN BURAYI GÖRMESİNİ İSTİYORUZ”

Organizasyonu düzenleyen Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Ayşegül Deprem, Kadıköy Belediyesi’nin yaptığı etkinliğin amacını, “Buzzfest’i ziyaret edemeyen tüm çocukların burayı görmesini istiyoruz ve buz pistinde daha önce hiç kayma imkânı olmayan çocukları buraya getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde ifade etti.

“ÇOCUKLARIMIZ ÇOK EĞLENDİ”

Kadıköy Mehmet Sait Aydoslu İşitme Engelliler Okulu Müdür Yardımcısı Kenan Kasarcı da çocukların ilk kez geldiği Buzzfest’te eğlenceli zamanlar geçirdiklerini söyleyerek, “Buraya öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile birlikte geldik. Kadıköy Belediyesi bize ulaştı ve bu etkinlikten haberdar etti. Velilerimizden izin aldık ve geldik. Çocuklarımız çok eğlendi ve mutlu oldu. Bu etkinlik için Kadıköy Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

28 ŞUBAT’A KADAR AÇIK

Hem yetişkinlerin hem de 4 yaş üstü çocukların yararlandığı Buzzfest, 24 Aralık 2021 Cuma günü kapılarını açtı. Buz Pisti, 28 Şubat 2022 Pazartesi gününe kadar 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.