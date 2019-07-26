İmkânsızlıklara "nah" yaptılar

Denemeye değer olan fikirlerinden vazgeçmeyenler ve onlara nah yapanlar’ın biraraya geldiği talk show tadındaki Nah Yaparsın: Haberler, tunctop’ın sunumuyla Tasarım Atölyesi Kadıköy’de (TAK) gerçekleşti.

Haber: Seda Şilfeler

Cycle Design Coop.’un 23 Temmuz Salı günü düzenlediği etkinliğe katılan insanlar kararsızlara, kaybetme korkusuyla hareket edenlere, acaba diye kıvrananlara ve ihtimalleri değerlendirmeyenlere, insan üzerinde olumsuz etki yapan diğer her şeye inat “nah yaparsın!” ile biraraya geldi. Birbirinden renkli konu ve konuklarıyla daha önce yine Kadıköy Belediyesi TAK’da düzenledikleri “nah yaparsın! Demo” bölümünün devamını getirerek, bu defa “Haberler” başlığı altında ana akım medyaya hayatlarının her anında nah yapan, çoğumuzun sosyal medyadan da tanıdığı “zaytung”,” teyit.org” ve “limonhaber” konukları oldu.

“HER ŞEY TIK ALMAK İÇİN”

Artık habercilerin ilgi çekme, haberi pazarlama yöntemlerinden biri haline gelmiş tıklanma hilelerine karşı duran sosyal medya hesabı limonhaber, 2016 yılında kuruldu. Anonim kalmayı tercih eden limonhaber kurucusu, gazetelerdeki tıklanma hilelerine karşı limon sıkma düşüncesiyle sosyal medyada varolduğunu dile getirdi.

“Bize gerçek haberi vermiyorlar” diyen limonhaber “ Bunu özellikle sosyal medyadan yapıyorlar. Sorunun cevabını vermiyorlar, haberin linkini veriyorlar, linke tıklanılması gerekiyor ve linke tıklayınca sitedeki reklamlar görülüyor, dolayısıyla patron para kazanıyor. Her şey tık almak için.” şeklinde konuştu.

Bağımsız bir haberci olarak, açıklamalarında dezavantajlarından da bahseden limonhaber kurucusu, “Çok bir dezavantajı yok aslında. Haberleri tek başıma takip ediyorum, haber 24 saat devam eden bir olgu ve ben çok yoğun olduğumda bana yardımcı olmaya çalışanlar oluyor. Sosyal medyadan insanlar aynen benim yaptığım şekilde içeriği vererek habere beni etiketlemeye başlıyorlar. Sadece trol olabilir ihtimaline karşı üstünkörü bir şekilde hemen haberi kontrol ediyorum.”dedi. Ayrıca haber içeriklerini paylaştığı için ana akım medyada birçok gazete tarafından, sosyal medyada engellendiğini söyledi.

“YENİ NESİL GAZETECİLERİZ”

teyit.org’u internette yanlış bilgilerle mücadele eden bir platform olarak tanımlayan teyit.org’un Şef editör’ü Gülin Çavuş, 10 kişilik bir ekiple çalıştıklarını ve birçok sosyal medya hesaplarında içerik ürettiklerini ama asıl yerlerinin kendi siteleri olan teyit.org olduğunu dile getirdi. Çavuş “Ben tarafsız olmak adına siyasetin kendisinden vazgeçtim. Özellikle sosyal medya da çok fazla düşüncemi ve fikirlerimi belirtmekten vazgeçtim.” ifadelerini kullandı. ‘Yapamazsınız’ diyenlerle çoğu kez karşılaştıklarını belirten Gülin Çavuş “Onlar yanlış bilgi paylaşırken, ‘biz de onlara yanlış bilgi paylaşmayın’ diyoruz. Bu aslında herkesi karşınıza almak ve herkesin düşmanınız olması demektir. Herkes yapamazsınız, edemezsiniz diyor ama yapıyoruz“ dedi.

Kendilerini gazeteci olarak tanımladıklarını ve farklı platformlardan kendilerine birçok ihbar geldiğini söyleyen Çavuş şöyle konuştu; “İnsanlar bize ulaşıyorlar, şu haber doğru mu, yanlış mı diyorlar bizde onlara bakıyoruz. Bizim kendi editoryal süreçlerimiz var, gündemi çok sık takip ediyoruz. ‘Bu haber yanlış olabilir mi, olamaz mı?’ diye düşünüyoruz. Bir de bunların toparlanmasına yardımcı olan bir etkileşimimiz var. Bize yeni nesil gazeteciler, diyebiliriz.”

“BİZ YALAN HABER ÜRETİYORUZ”

Kendilerini “Dürüst, Tarafsız ve Ahlaksız Haber” sloganları ile tanıdığımız Zaytung, 2009 yılından bu yana varlıklarını sürdürüyor. Haberleri “tiye” alan oluşumun, “biz yalan haber üretiyoruz” diyen editörü yaptığı açıklamalarla konukları kahkahaya boğdu ve Zaytung’un oluşumunu şöyle anlattı; “Zaytung almanca bir kelime, gazete anlamına geliyor. 2009 yılında Hakan Bilginer’in bir gün sıkılarak site açması ile Zaytung başladı. Ekşi sözlükten yanına arkadaşlarını da alarak bir ekip oluşturdu. Aslında çok kalabalık bir ekiptik, daha sonra kurucumuz Hakan Bilginer iki kişinin yeterli olacağını düşündü ve dağıldık şimdi iki kişi devam ediyoruz, sosyal medyada da varız. Zaytung çok popüler değilken, haberleri gerçek sananlar oldu ama artık zamanla Zaytung haberi gibi bir deyim oluştu. Siyasi karakterler bile Zaytung haberi gibi haber diyorlar.”

Halkın sesi diye bir bölümlerinin de olduğunu söyleyen editör, Zaytung haberlerine benzer, imkânsız denebilecek ama gerçek olan bir haberi olduğu gibi aldıklarını ve üç kişinin habere yaptığı yorumlar ile eğlenceli içerikler ürettiklerini söyledi.