Haftalık Bağımsız Gazete 24 Nisan 2021
Yaşam
‘Mutsuzluğun Resmi’ni çizdiler!
‘Mutsuzluğun Resmi’ni çizdiler!
Yazı Dizisi
Tarih yazan kadınlar-9
Tarih yazan kadınlar-9
Kültür Sanat
Bayram Kitapları
Bayram Kitapları
Edebiyat hayatından hatırlamalar
Saint-Exupery: Küçük Prens
Saint-Exupery: Küçük Prens

İmamoğlu’dan Kadıköy’e sürpriz ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Kadıköy Göztepe’de bulunan İstanbul Oyuncak Müzesini ziyaret etti

İmamoğlu’dan Kadıköy’e sürpriz ziyaret
GazeteKadıköy

İBB Başkanı İmamoğlu’na İstanbul Oyuncak Müzesi’nin kurucusu şair ve yazar Sunay Akın ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti. 

Oyuncak Müzesi’ni gezen İmamoğlu, “İnsanın buraya girip de heyecanlanmaması, çocukluk günlerine dönmemesi mümkün değil. Bu şanslı günde çocuklarımız biraz şansız, çünkü evlerindeler. Ama şu günler geçtikten sonra Oyuncak Müzesi’ne gelmeliler. Oyuncak hayal kurmaktır, Sunay Akın’ın söylediği gibi ‘Gerçeğe adım atmaktır” diye konuştu. 

Çocukların bayramını kutlayan İmamoğlu “Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, kurucu meclisin üyelerini rahmetle, minnetle anıyoruz” dedi. 

‘OYUNCAK MÜZESİ’NİN KADIKÖY’DE OLMASI AYRICALIKTIR’

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise “İstanbul Oyuncak Müzesi’nin Kadıköy’de olması bir ayrıcalık. Kadıköy’ün geleceğini hazırlama noktasında yatırımlarımız devam ediyor” dedi. 

Başkan İmamoğlu, İstanbul Oyuncak Müzesi’nin arka sokağında yer alan Ömer Paşa alt geçidinde mural sanatçısı Kien tarafından tasarlanan ve İstanbul Oyuncak Müzesi, İBB ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen “Hayal Geçiti”ni de inceledi.

Etiketler; #Ekrem imamoğlu #kadikoy #Oyuncak Müzesi #Şerdil Dara Odabaşı
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
Kadıköy’de 23 Nisan coşkusu
Kadıköy’de 23 Nisan coşkusu
İstanbul'da çocuk olmak
İstanbul'da çocuk olmak
23 Nisan coşkusu Kadıköy'de yaşanacak
23 Nisan coşkusu Kadıköy'de yaşanacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.