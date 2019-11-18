İlyas Salman: “Yapmamız gereken örgütlenmek”

Karikatür Evi’nde yapılan “Kalender Karikatür Muhabbeti” söyleşi dizisinin kasım ayı konuğu Yeşilçam’ın usta oyuncusu İlyas Salman’dı

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi ile Karikatürcüler Derneği’nin birlikte düzenlediği “Kalender Karikatür Muhabbeti” söyleşi dizisinin kasım ayı konuğu usta oyuncu İlyas Salman oldu. 16 Kasım Cumartesi günü Karikatür Evi’nde gerçekleşen ve moderatörlüğünü Öznur Kalender’in yaptığı söyleyişe ilgi yoğundu. Ekranda Şener Şen ile İlyas Salman’nın başrolde olduğu Yeşilçam’ın sevilen filmlerinden Çiçek Abbas’ın gösterildiği söyleşide usta şair Ahmed Arif’ten şiirler okuyan, meslek ve özel hayatından önemli anlar paylaşan İlyas Salman hem güldürdü hem de düşündürdü. Salman söyleşiyi dinlemeye gelenlerin sorularını da büyük bir samimiyetle cevapladı.

İlyas Salman, şiir okuyarak başladığı konuşmasına bir anısını anlatarak devam etti: “Sarı Mercedes filmi ile en iyi erkek oyuncu ödülünü aldım. Ödül gecesinde ödüllerin dağıtılmasından sonra kokteyle geçildi. Bir elimde ödül diğer elimde bir duble rakı dolaşıyorum ve tebrikleri kabul ediyorum. Karşıma Turgut Özal çıktı. Elini uzattı. Kusura bakma elimi yeni yıkadım kirletemem dedim. Yüzü bembeyaz oldu. Gazeteci arkadaşımız Musa Ağacık ‘İlyas beni gören bana deli diyor ama seni görünce sopamı saklayasım geliyor. Bu adam hem cumhurbaşkanı hem hemşerin.’ dedi. Benim en yakım hemşerim babam ama adam olmadıktan sonra babam olsa ne fark eder dedim.”

“HAK YEMİYECEKSİN”

“İlkokul 2. sınıfa kadar köyde okudum. Bizim köyde okul yoktu. O yüzden başka bir köye gidip geldim. Bir gün öğretmenim babama bu oğlandan bir şey olacak ama ne olacak belli değil. Götür Malatya’da okut demiş.” diyen İlyas Salman, “Eve gittiğimde babam -İlyas demezler- oğlum Ellez büyüyünce ne olacaksın dedi. O benden doktor, mühendis, kâtip ya da memur olacağımı söylememi bekledi. Fakat ben büyüyünce adam olacağım dedim. Olduk mu olamadık mı tartışılır ama adam olmanın iki yolu var. Biri hak yemeyeceksin biri de hakkını yedirmeyeceksin.” dedi.

Yazdığı bir fıkradan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dava açtığını dile getiren İlyas Salman, “Fıkrayı en az on tane başbakan ve cumhurbaşkanın huzurunda anlattım. Onlar iktidarda oldukları zaman kimse üstüne alınmadı. Siz niye üstünüze alınıyorsunuz dedim. Dava hala sürüyor. Tazminat istiyorlar ama bende para yok. Sizden toplarım.” dedi.

“İNCE MEMED’İ OYNAMAK İSTERDİM”

İlkokul 5. sınıfta öğretmeninin Öksüz Memet isminde bir oyun yazdığını, zayıf, çelimsiz bir çocuk olduğu için de Öksüz Memet rolünü kendisinin oynadığını ifade eden İlyas Salman, kahkahayı, gözyaşını ve tebriği gördüğünü, bunun okulunu okuması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi ve “Şu rolü oynasaydım dediğiniz bir rol var mıydı” sorusuna da şu cevabı verdi; “Hep içimden İnce Memed’i oynamak isterdim.”

“1960’lı 70’li ve 80’li yılların sinemasında hayatla akrabalık vardı. Hayatı bilmeyen sanatı bilemez. Onun yükünü çekmek ve acısını tatmak lazım.” diyen Salman, sözlerine şu bilgiyi ekledi; “Ben bir filmde amele rolünü oynayacaksam inşaatta amele olarak çalışıyordum.”

“7,5 MİLYAR YAŞINDAYIM”

İlyas Salman, “70 yaşıma gelmişim. Bazen bana kaç yaşındasın diye soruyorlar. 7,5 milyar yaşındayım diyorum. Nereden çıkardın diyorlar. Dünyada 7,5 milyar insan var. Herkes kendi yaşıyor ben herkesin yerine yaşıyorum. Kars’ta bir kedinin öldüğünü duyup İstanbul’da yas tutmayan bu ülkenin insanı olamaz. Örgütlü azınlık örgütsüz kalabalıktan daha iyidir. Yapmamız gereken örgütlenmek. Yoksa anamız daha fazla ağlayacak. Yakında hayatımı kaleme aldığım “Sarayın Dalkavuğu Değil Halkın Soytarısı” kitabı çıkacak. Halka soytarı olmak benim için daha onurludur.” şeklinde konuştu. Söyleşi Öznur Kalender tarafından çizilen karikatürün İlyas Salman’a hediye edilmesi ile son buldu.