İlk defa birlikte: “Vegan Ol”

Vegan oluşumların Türkiye’de ilk defa birlikte düzenlediği Resmi Hayvan Hakları Yürüyüşü Kadıköy’de gerçekleşti

Kadıköy Bahariye Caddesi’nde 4 Ağustos Pazar günü yapılan yürüyüşün ana sloganı “Hayvan Hakları Veganlıktır!” olarak belirlenmişti. Bağımsız Hayvan Hakları Topluluğu, Ankara Vegan Platformu, Veganizm Özgürlüktür, Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi, İTÜ Vegan Topluluğu, Bursa Vegan İnisiyatifi, İstanbul Vegan İnisiyatifi, İzmir Vegan İnisiyatifi, Antalya Vegan İnisiyatifi, Bağımsız Hayvan Özgürlügü Aktivistleri, Empati Platformu, Hayvan Haklarını İzleme Komitesi ve Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi’nin birlikte düzenlediği eyleme katılan veganlar Bahariye Caddesi boyunca trampetler eşliğinde yürürken Mehmet Ayvalıtaş Meydanı’nda açıklama yapıldı.

DÜNYADA 2016’DAN BERİ YAPILIYOR

Hayvanların haklarını savunmak ve onlara yönelik tüm müdahalelere karşı mücadele etmek için başlatılan etkinlik dünya çapında bir eylem ve 2016’dan beri düzenli olarak yapılıyor. Yürüyüşün amacı ise veganları birleşmesini sağlamak, insanların günlük yaşamlarında hayvanlar için mücadele etmesini sağlamak. Geçen yıl dünya çapında 25 kentte yapılan yürüyüş, bu yıl aralarında İstanbul’un da olduğu 38 farklı kentte gerçekleştirildi.

Yürüyüşü düzenleyenler arasında yer alan gazeteci Zülal Kalkandelen, hayvan haklarını korumanın asıl sorumluluğunun tüm bilinç sahibi canlıların yaşam hakkını savunmakla olacağını ve bunun da ancak vegan olmakla gerçekleşebileceğini belirtti.

EYLEMİN 3 TEMEL AMACI VAR

Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda yapılan basın açıklaması ile son bulan eylem, renkli maskeler ve dikkat çekici pankartlarla vatandaşların ilgisini çekti. Açıklamayı gazeteci Zülal Kalkandelen okurken açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dünyanın 38 kentinde bir araya gelerek bu yürüyüşü gerçekleştirmemizin üç temel amacı var: Birincisi, aşadığımız toplumlarda henüz azınlık olsak da, dünyanın her yerinde var olduğumuzu göstermek, İkincisi, hayvanlara yönelik her türlü zulmü, tahakkümü ve işkenceyi reddedenlerin sırtladığı vegan devriminin ayak seslerini dünyaya duyurmak, üçüncüsü mücadeleyi güçlendirmek. Bu amaçlar doğrultusunda ilk kez yurdun farklı bölgelerinden gelen veganları buluşturan yürüyüşü İstanbul’da düzenliyoruz. Adının resmi hayvan hakları yürüyüşü olmasının elbette bir anlamı var. Hayvan hakları denildiğinde, çoğu insanın aklına sadece bazı hayvanların geldiği bu dünyada, biz hiçbir ayrım yapmadan tüm hayvanların haklarını savunuyoruz. Birini korurken diğerini yemenin ve sömürmenin yani türcülüğün derhal terk edilmesi için çağrı yapıyoruz. Bu nedenle yürüyüşün alt başlığını “Hayvan Haklarını Savunmak Veganlıktır!” olarak belirledik.”

MİLYARLARCA HAYVAN İÇİN...

Açıklamada son olarak vegan olmayan herkesin bir şekilde hayvan istismarına katkıda bulunduğu vurgulanırken, hayvan haklarına karşı duyarlı olanların vegan olmaları gerektiği özellikle belirtildi.

Açıklama şöyle sonlandırıldı: “Adalet ve özgürlük talebini sadece insanlar için değil, insan olmayan hayvanlar için de dile getiren veganizm ve hayvan özgürlüğü mücadelesi, günümüzün en devrimci toplumsal adalet ve özgürlük mücadelesidir. Bu mücadele, yaşamın her alanında insanlar tarafından esir edilip istismar edilen, işkenceden geçirilen ve gaddarca katledilerek yaşam hakları ellerinden alınan milyarlarca hayvan içindir.”