İkinci Alzheimer Merkezi açılıyor

Kadıköy Belediyesi Göztepe Mahallesinde restore ettiği tarihi binayı düzenleyerek Sosyal Hizmet Merkezi olarak açtı. Aynı binada yer alan ikinci Alzheimer Merkezi de açılışa hazır

Kadıköy Belediyesi Göztepe Mahallesinde yer alan tarihi bir binayı kiralayarak Sosyal Hizmet Merkezi ve Alzheimer Merkezi olarak düzenledi. Açılışı pandemi nedeniyle ertelenen Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Göztepe Alzheimer Merkezi, Alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına hizmet verecek. Hizmet vermeye başlayan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Göztepe Sosyal Hizmet Merkezinde ise; sosyo-ekonomik ihtiyaç sahibi gruplara yönelik psiko-sosyal destek, sosyo-ekonomik destek, psikolojik danışmanlık, güçlendirme hizmeti veriliyor, atölye ve eğitim çalışmaları yapılıyor.

GÖZTEPE SOSYAL HİZMET MERKEZİ

Göztepe Mahallesi Tepegöz Sokak’ta yer alan Sosyal Hizmet Merkezi’nde, Kadıköy ilçesi sınırları içinde ikamet eden ve merkeze gelerek kayıt yaptıran herkes (kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli, göçmen, mülteci, LGBTİ), sunulan hizmetlerden faydalanabiliyor. Toplumun her kesiminden bireyin kendisini gerçekleştirmesini, aktif ve üretken olarak yaşama katılmasını amaçlayan mesleki çalışmalar yürütülen merkezde psikolojik danışmanlık, hukuki danışmanlık, psiko-sosyal danışmanlık, hak temelli farkındalık, güçlendirme ve eğitim çalışmalarının yanı sıra merkezde yürütülecek etkinlik ve çalışmalar yapılacak.

Mahallelinin beklentisi ve önerileri doğrultusunda Kadıköy Belediyesi’nin diğer müdürlükleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmaların yürütüleceği merkezde, toplumsal sorunların azaltılmasına yönelik; Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, Kadın Sağlığı Eğitimi, Çocuğun Bedensel Söz Hakkı Seminerleri v.b. atölye, eğitim ve seminer programları da düzenlenecek.

GÖZTEPE ALZHEIMER MERKEZİ

Yeni korona virüs salgını nedeniyle açılışı ertelenen Alzheimer Merkezi, Kadıköy’de ikamet eden, hastalığın 1 veya 2’nci evresinde olan 100 Alzheimer hastasına hizmet verecek. Hastaların tüm gün yararlanabilecekleri Alzheimer Merkezi’nde, ‘tıbbi bakım hizmeti’ yer almayacak. Göztepe Mahallesi’nde yer alan 3 katlı ahşap merkezin, hastaların dolaşabilecekleri, sosyal aktivitelerini yürütebilecekleri bir bahçesi de bulunuyor. Göztepe Alzheimer Merkezi’nde hastalara hizmetin yanı sıra, hasta yakınlarına da destek hizmetleri verilecek.

HEM AKTİVİTE HEM EGZERSİZ

Kadıköy Belediyesi’nin ücretsiz hizmet verdiği Alzheimer Merkezleri’nde hastaları yaşama bağlamak, günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmelerini sağlamak ve zihinsel rehabilitasyon çalışmaları ile hastalığın evre atlamasını geciktirmek amaçlanıyor. Göztepe Alzheimer Merkezi’nde de, 19 Mayıs Alzheimer Merkezi’nde olduğu gibi, psikomotor becerilerin aktif kalması için zihinsel ve fiziksel aktivitelerin yer alması planlanıyor. Bunun yanı sıra germe-gevşeme egzersizleri, yürüyüş programları, top egzersizleri farklı gibi egzersizlerle hastaların bedensel sağlıklarının da korunması için çalışmalar yapılacak.

Sosyal Hizmet ve Alzheimer Merkezine ilişkin bilgi veren Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı şöyle konuştu: “Kadıköy önemli oranda 65 yaş üstü yurttaşlarımızın yaşadığı bir ilçe. Biz de onların hayatlarını daha sağlıklı, mutlu ve verimli geçirmeleri için elimizden gelen çalışmaları yapıyor, onların önceliklerini gözetiyoruz. Pandemi süreci boyunca evlerinden çıkamayan, 65 yaş üstü bireylerin sıcak yemek, ilaç ve yiyecek alışverişi taleplerini karşıladık. Onların yüzündeki gülümseme ve huzur bizim çok kıymetli. Göztepe Alzheimer Merkezi ile Kadıköy’de ikamet eden, 100 Alzheimer hastasına hizmet vereceğiz. Merkezimiz sayesinde hastalar ve hasta yakınlarının hem yaşam kalitesi artacak hem de verimli zaman geçirecekler. Salgın nedeniyle açılışımızı ertelemiştik. Sosyal Hizmet Merkezimiz hizmet vermeye başladı. Alzheimer Merkezi de en kısa zamanda son düzenlemeleri yaparak hizmet vermeye başlayacak”

İLK MERKEZ, 2017’DE AÇILMIŞTI

Kadıköy’de Alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına yönelik ilk hizmet 2017 yılında 19 Mayıs Mahallesi’nde açılan “19 Mayıs Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi” ile başladı. 80 kişilik hasta kapasitesine sahip olan merkezde, 1. ve 2. evrede bulunan hastalara yönelik hizmetin yanı sıra hasta yakınlarına da psikolojik destek ve çalışmaları yürütülüyor.

Binanın ilk katında Alzheimer hastalarına hizmet verilirken, ikinci kat ‘Sosyal Yaşam Evi’ olarak kullanılıyor. Pandemi sürecinde hizmetlerine ara verilen 19 Mayıs Alzheimer Merkezi, kurulduğu günden bugüne kadar 350 hastaya hizmet verdi. Merkezde düzenlenen seminer, atölye çalışmaları, psikolojik danışmanlık, destekleme programları ve etkinliklerden ise yaklaşık 3500 hasta yakını yararlandı.

Alzheimer merkezlerinden hizmet alabilmek için hastanın Alzheimer hastası olduğunu gösteren tıbbi belge olması ve Kadıköy’de ikamet etmesi gerekiyor. Merkezden yararlanacak hastaların hastalığın 1 veya 2’nci evresinde olması gerekiyor.

İLETİŞİM: Göztepe Sosyal Hizmet Merkezi

Göztepe Mah. Tepegöz Sok. No:41/1 Kadıköy/İst.

216 3576167- 216 3573504

Göztepe Alzheimer Merkezi 216 3562155- 216 3507579