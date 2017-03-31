İhraç edilen hocalardan dersler

DTCF Tiyatro Bölümü hocaları Kadıköy’de tiyatro atölyeleri yapacak

OHAL kapsamında çıkarılan 686 Sayılı KHK ile Ankara Üniversitesi’nden 72 akademisyen ihraç edildi. Mülkiye’den toplamda 28, İletişim Fakültesi’nden 16, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden çoğunluğu Tiyatro Bölümü’nden 12 kişi ihraç edildi. İhraç edilenlerin önemli bir kısmı alanının uzmanı isimler. Bu akademisyenlerden 5’i İstanbul’a seminer vermeye geliyor. 1 Nisan-4 Haziran tarihleri arasında, çoğu Kadıköy’de yapılacak etkinliklerde Elif Çongur, Beliz Güçbilmez, Süreyya Karacabey, Şamil Yılmaz ve Ceren Özcan yer alacak. Etkinliklere katılım seminer başı 75 TL olarak belirlendi. Başvuru ve kesin kayıt için seminerin olduğu sahneyle iletişime geçmek gerekiyor.

Seminer takvimi şöyle;