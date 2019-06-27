İETT yaz tarifesine geçti

İETT seferlerinde yaz tarifesine geçildi. Yaz seferlerinde pek çok yere ulaşım yine erken saatlerde sona eriyor

Eylül ayından bu yana kış tarifesine göre çalışan İETT, 24 Haziran Pazartesi günü yaz tarifesine geçti.

İETT’nin yolculuk durumu ve hareketini göz önünde bulundurarak yılda iki kez yaz ve kış tarifesi olarak programladığı hat-hareket saatlerinde bu yıl yaz uygulaması 24 Haziran’da başladı. Düzenlemede, okulların kapanmasıyla birlikte yoğunlaşan tatil hareketleri ve özellikle mesire yerlerine artan talep göz önünde bulunduruldu. Kıştan farklı olarak yaz için yeniden programlanan hat-hareket saatlerine yolcular www.iett.istanbul adresinden ulaşabildiği gibi akıllı telefonlarda yer alan ‘MOBİETT’ uygulamasına tıklayarak da bilgi sahibi olabiliyor.

SEFERLER ERKEN SAATLERDE BİTİYOR

Yaz tarifesine rağmen İETT araçlarının son sefer saatleri oldukça erken. 3A Kadıköy- Ünalan seferleri saat 21.00’de, 12 Kadıköy- Üsküdar seferi 23.20’de , 19M Kadıköy – Ataşehir seferi 22.10’da 139A Üsküdar- Şile- Ağva 21.15’de sona eriyor. Seferlerin haftasonu saatleri de haftaiçi saatlerinden çok farklı değil. Hatta bazı seferler daha erken bitiyor. Örneğin 3A Kadıköy- Ünalan seferi Cumartesi günleri 18.10’da sona eriyor.