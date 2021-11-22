İdil Biret 80 yaşında

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, piyano virtüözü İdil Biret’in 80. yaş gününe özel düzenlenen kutlamaya ev sahipliği yaptı.

Dünya çapında başarılara imza atan, Beethoven'ın bütün piyano sonatları, konçertoları ve senfonilerinin piyano uyarlamalarını çalan ilk ve tek piyanist İdil Biret için 80. yaş gününe özel Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda bir etkinlik düzenlendi. 21 Kasım Pazar günü düzenlenen etkinlik "İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi" belgesel gösterimiyle başladı. Söyleşilerle devam eden etkinlik, Biret’in öğrencisi Ingolf Wunder’un piyano resitaliyle son buldu. Etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

Eytan İpeker’in yaptığı, yapımcılığını Yoel Meranda'nın üstlendiği "İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi" belgeselinde eşi Şefik Büyükyüksel, hocası Wilhelm Kempff’in çocukları Roland ve Irene Kempff, İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, müzikolog Filiz Ali gibi pek çok ünlü İdil Biret’in hayatı ve müzik yolculuğunu anlatıyor. Belgeselde, kendi arşivinden çocuk fotoğrafları, 7 yaşındayken Fransız Radyosu’na verdiği röportajın ses kaydı, Biret’in hocası Nadia Boulanger’le piyano çaldığı görüntüler de yer alıyor.

“GEÇMİŞİN DEHASI, GELECEĞİN UMUDU”

Belgesel gösteriminin ardından, müzisyen Aydın Büke’nin moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleşti. Söyleşide, müzikolog ve İdil Biret’in yakın arkadaşı Filiz Ali ve Biret’in eşi Şefik Büyükyüksel, İdil Biret’i anlattı. Program gazeteci, yazar, kültür insanı Zeynep Oral’ın “İdil Biret Türkiye için ne ifade eder?" başlıklı konuşmasıyla devam etti. Oral, konuşmasında, "Geçmişin dehası olmakla birlikte geleceğin de umududur." diyerek Biret'i anlattı ve doğum gününü kutladı. Oral’ın, konuşmasının ardından İsviçre’de yaşayan Avusturyalı piyanist, orkestra şefi, besteci Ingolf Wunder’un piyano resitali gerçekleşti. İdil Biret’in öğrencisi olan Ingolf Wunder, İdil Biret onuruna Liszt ve Chopin’in eserlerini icra etti.

Sayısız konser veren, Avrupa ve Amerika’nın önde gelen orkestraları ile çalan Biret, aralarında Polonya ve Fransa hükümetlerinin Liyakat Nişanları’nın da olduğu ve birçok ödül layık görüldü. Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov da Moskova Gnessin Müzik Okulu tarafından gönderilen nişanı locasında Biret’e takdim etti.

İDİL BİRET KİMDİR?

T.C. Devlet Sanatçısı İdil Biret, üç yaşında ilk derslerini Ankara’da Mithat Fenmen’den aldı. Dönemin Cumhurbaşkanı İnönü’nün ve Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in istek ve desteğiyle Özel Kanunla sekiz yaşında Fransa’ya gönderildi. Paris Konservatuvarı’ndan on beş yaşında birincilikle mezun oldu. Hiç bir piyano yarışmasına katılmadı. Dünyanın en önde gelen şefleri, orkestraları ile beş kıtayı kapsayan üç bine yakın konser verdi. Birçok ünlü piyano yarışmasında jüri üyeliği yaptı; birçok ülkeden ödül ve nişanlar aldı. Birçok albüm kaydetti. 2007’de açılan Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın Oda Müziği Konserleri Dizisi’nin ilk konserini de İdil Biret icra etmiştir.