İDEA’nın genç girişimcileri

Girişimcilik Haftası nedeniyle İDEA’da çalışmalarını yürüten genç girişimcilerle buluştuk, hikâyelerini dinledik

Simge KANSU

Girişimciliği geliştirmek, iş dünyası ve iş insanlarını topluma yakından tanıtmak ve gençleri girişimciliğe teşvik etmek gibi amaçlarla her yıl Mart ayının ilk haftası, Girişimcilik Haftası olarak kabul ediliyor. Biz de bu vesileyle, pek çok girişimcinin buluşma ve çalışma mekânı olan Kadıköy Belediyesi İDEA’nın çalışanları ve kullanıcılarıyla biraraya geldik.

KADIKÖY’ÜN GİRİŞİMCİ KADINLARI

Tasarımcı ve oyuncu olan Duygu Serin, İDEA’da sıklıkla arkadaşlarıyla biraraya gelerek çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Kendi girişimlerinden bahseden Serin, “Girişimci dendiği zaman insanların aklına sadece teknoloji geliyor. Bizim girişimimiz tiyatro alanında. Kafamızdan geçen fikirleri uygulayabileceğimiz bir platform olsun istedik ve Bi-Tık Tiyatro’yu kurduk. Durup birilerinin bize iş vermesini beklemek yerine kendi iş sahamızı yarattık” dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti; “Kadıköy’de çok güzel sahneler var ve o sahnelerde çalışan çok iyi girişimci kadınlar var. Bence onların her biri bu alanda girişimlerini sürdürüyor. Kadın girişimcilerle ve kadın tiyatro sahipleriyle tanıştım, Kadıköy bu konuda çok güzel bir yer.” şeklinde konuştu. Yeni adım atacaklara tavsiyeler veren Duygu Serin, “İnsan sevdiği şeyi yapmak için çaba göstermeli ve kendini keşfetmeli. Sonrasında ne olacağını düşünmeden sevdiğiniz işi yapmak için yola çıkmalısınız. Öbür türlü nerden başlayacağınızı düşünürken seneleriniz geçiyor.” ifadelerini kullandı.

“GİRİŞİMCİLİK YENİLİK GEREKTİRİR”

Yaklaşık 5 yıldır sektörde olan dijital pazarlama uzmanı Atakan Erdoğan ise, tamamen sağlık üzerine çalışma yürüten kurumlara ve doktorlara danışmalık verdiği için bu alanda girişimci olmaya karar verdiğini anlattı. Girişimciliğin özgün fikirden ortaya çıktığını dile getiren Erdoğan, “Girişimcilik yenilik gerektirir. Ben Türkiye’de girişimciliğin biraz yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Kobi ve girişimcilik karıştırılıyor. Girişimci, insan gücünü biraz daha bilgisayar gücüne çevirmeyi başaran kişi veya şirketlerdir diyebilirim.” dedi.

Girişimcilik üzerine kendi deneyimlerinden yola çıkarak tavsiyelerde bulunan Atakan Erdoğan, “Özellikle dijital pazarlama gibi bir alanda iş yapmak istiyorsanız biraz sektöre erken girmeniz gerekiyor. Ben şu an 24 yaşındayım ve yaşıtlarım yeni yeni iş ararken benim 5 yıllık kurumsal tecrübem oldu. Bence bir girişimci her şeyden önce kurumsal hayatı tanımalı. Girişimcilik dediğiniz zaman istediğiniz saatte girip çıkabileceğiniz bir iş kesinlikle düşünmeyin. Bunlara ek olarak yabancı dil öğrenilmeli ve iş modeli düşünülmeli” ifadelerini kullandı.

“İHTİYAÇ DUYULAN BİR MEKÂN”

İDEA Kadıköy Alan Sorumlusu Duygu Şimşek Alparslan, “Yeni bir kamusal alan fikriyle ortaya çıkan İDEA Kadıköy, ortak çalışma alanı olarak hizmet veriyor. Bu kurumda daha çok girişimciler, ekonomi ve finans alanında çalışanlar, yazılım ve mühendislik alanında çalışanlar, medya iletişim ve tasarım alanında çalışanlar, danışmanlık alanında çalışanlar bulunuyor. Burası fazlasıyla ihtiyaç duyulan bir mekân. Güzel bir ihtiyaca karşılık verdiğimizi düşünüyorum. İnsanlar burada çalışıyor olmaktan mutlu ve memnunlar.” şeklinde konuştu.

YENİLİKÇİ SEKTÖRLERLE KAMUYA AÇIK BULUŞMALAR BAŞLIYOR

Kadıköy Belediyesi İDEA, çeşitli sektörlerdeki yenilikçi iş süreçlerinin ve gelişmelerin yakından takip edileceği “Yenilikçi Sektörlerle Kamuya Açık Buluşmalar” programını başlatıyor. Program yeni üretim topluluklarının ve sosyal girişimcilerin deneyimlerini kamuyla buluşturmayı hedefliyor. Her ayın 2. ve 4. haftası çarşamba günleri saat 19:00’da yapılacak etkinlikte start-up ekosistemi ve yeni uygulamalar tartışılacak. Herkesin ücretsiz katılabileceği programda kontenjan sınırlaması nedeniyle internet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor.