İBB’den bebek destek paketi

İBB, yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını 4 ay karşılayabilecek destek paketi dağıtacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çocuklu annelere yönelik destek paketlerine bir yenisi daha ekledi. 0-4 yaş aralığında çocuğu olan anneleri, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlandıran İBB, şimdi de bir bebeğin ilk 4 ayda ihtiyacı olan her şeyi tek pakette topluyor. Bu paket, bir beşiğin içinde annelere ulaştırılacak.

Destek paketini sosyal medya hesapları üzerinden duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları yazdı: “3 çocuk tavsiye etmek kolay da masraflarını karşılamak kolay değil. Yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını, 4 ay karşılayabilecek destek paketini, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtmaya başlıyoruz. Özellikle bebek ürünleri üreticilerimizi kampanyaya desteğe davet ediyorum.”

ÖNCELİK SOSYAL YARDIM ALAN AİLELERİN

Pakette, bezinden kıyafetine, bakım malzemelerinden oyuncağına kadar yeni doğmuş bir bebeğin, ilk 4 ay için ihtiyaç duyacağı her şeyler var. Halen sosyal yardım alan 10 bin aile paketten yararlanacak.

Destek paketi ile ilgili bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, paket içeriğine dair şu detayları paylaştı:

“Dört aya yetecek kadar bebek bezi koyuyoruz. Şampuanı, zıbını, battaniyesi, yatağı, beşiği, ateş ölçeri, tırnak makası, yeleği, pişik kreminden pudrasına kadar bir çocuğa gerekebilecek her şeyi düşündük ve pakete yerleştireceğiz.”

İBB Sosyal Hizmetler Müdürü Neval Gündoğan Arslan da bir çocuğun ilk 36 ay içerisinde anne ve babasıyla birlikte okuyabileceği 6 adetlik kitap setinin destek paketinin içinde yer aldığını söyledi.

Kampanyaya destek olmak isteyen yurttaşlar ise 153 aracılığı ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne ulaşarak, destek taleplerini iletebilecek.