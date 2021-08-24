İBB, WhatsApp hattı açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’de ilk defa resmi Whatsapp hattı açan belediye oldu. Vatandaşlar talep, şikayet ve önerileri, yetkili birimlere resmi Whatsapp hattıyla kolayca iletebilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Türkiye’de belediyeler arasında ilk kez resmi WhatsApp hattı açtı. Resmi hesap ile diğer uygulamalardan farklı olarak aynı anda birçok görevli işlem yapabiliyor. Onlarca kişilik canlı destek ekibinin görevlendirildiği 0552 153 0034 numaralı resmi hat İstanbulluya hizmet vermeye başladı.

İBB WhatsApp hattı, gelen mesajlara anında cevap verebilmesini sağlayarak vatandaşa büyük kolaylık ve hız sağlıyor. İstanbullu, bu hattı kullanarak HES kodu İstanbul Kart eşlemesinden İETT sefer saatlerine, iş başvurularından İSPARK şikayetlerine tüm merak ettiklerini sorabiliyor. Talep ve şikayetlerini doğrudan iletebiliyor.

İBB’nin WhatsApp hattı projesinde onlarca kişilik canlı destek ekibi tek bir resmi numaradan pek çok cihazı kullanarak hizmet verebiliyor. Yeni nesil belediyecilik ilkesiyle hayata geçirilen projeyle İstanbullunun kuruma ulaşması kolaylaşacak. İBB de ilgili birimleri eliyle çözümü hızlandıracak.