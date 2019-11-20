İBB Kariyer Eğitim Günleri başlıyor

İBB’nin üniversite öğrencileri ve mezunları için ücretsiz olarak düzenlediği Kariyer Eğitim Günleri 23 Kasım’da başlıyor. Akademisyenler, uzmanlar, özel sektör temsilcileri, bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaşacak.

Kariyer Eğitim Günleri’ne ön kayıtlar, gencliksporkariyer.ibb.gov.tr adresinden alınıyor. Ön kayıt yaptıranlar, İBB İletişim Noktaları ve BELNET Şubeleri’nden kesin kayıt yaptırarak programlara katılabiliyor. Kariyer Eğitim Günleri’nin detaylı programına ve gerekli tüm bilgilere internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Akademisyenler; iş, sanat, spor, medya dünyasının temsilcileri ve özel sektör yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek eğitimler, İstanbul’un her iki yakasında da düzenlenecek.

Gençlerin ücretsiz katılabildiği; eğitimler sonunda katılım belgesi aldıkları programların ilki 23 Kasım’da Bakırköy İBB Cem Karaca Kültür Merkezi’nde, Anadolu Yakası’nda ise 24 Kasım’da Maltepe Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Programların finali ise 22 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Alanında uzman, Türkiye’nin sevdiği isimlerin katılımı ile yapılacak final programı, öncekilerden farklı konsept ve içeriklerle düzenlenecek. Kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılacağı festivalde, gençler kurumlar ile şirketleri daha yakından tanıma fırsatı bulacak. Staj başvurusu yapma imkânı da bulabilecek. Final programında eğlenceli aktiviteler ve sürpriz gösteriler de düzenlenecek.