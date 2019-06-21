İbadethanelere onarım desteği

Kadıköy Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda tüm inanç gruplarının ibadethanelerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor

Kadıköy’ün 21 mahallesinde 62 cami, 6 mescit, 1 cem evi, 11 kilise ve 2 sinagog bulunuyor. Her yıl Kadıköy’de bulunan ibadethanelerin bakım ve onarımına katkıda bulunan Kadıköy Belediyesi, bu yıl da Hasanpaşa Cami, Mustafa Nazmi Ersin Cami, Kireçhane Cami, Onikiler Cami, Anadolu Sitesi Cami, Bayraktar Cami’nin de aralarında bulunduğu 18 camide yenileme yaptı. 2019 yılı Ocak ayı başından itibaren yenileme çalışmaları için yaklaşık 450 bin lira harcandı.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün tadilat, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kütüphane yapılması, avlu, şadırvan ve tuvaletlerin yenilenmesi, merdiven ve korkulukların yapılması gibi talepler karşılanıyor. Farklı inançlara ait dini mekânların yenilenmesinin yanı sıra kentteki okul ve tarihi çeşmelerin bakım, onarımları da yapılıyor.