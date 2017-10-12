"Hiç kimse beni hiçbir şeye zorlayamaz"

Kadıköy Belediyesi’nde çalışan temizlik ve güvenlik görevlisi 15 kadın, beş ay süren Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’na katılımlarının ardından sertifikalarını aldı

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği tarafından kadınlar için geliştirilen ve yaklaşık 20 yıldır Türkiye’nin değişik bölgelerinde on binlerce kadına ulaşan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde temizlik görevlisi ve özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 15 kadın katılımı ile Kadıköy Belediyesi’nde de uygulandı. Yasal haklar ve kadın bakış açısını bir araya getiren, kadınların aile ilişkileri, cinsel ve doğurganlık gibi hem özel hem de ekonomik, siyasi, örgütlenme gibi kamusal alanlardaki haklarını öğrenip sahip çıkarak güçlenmesini amaçlayan programa katılan 15 kadın, 16 hafta süren ve 4’er saatlik oturumlar şeklinde uygulanan program sonrası sertifika almaya hak kazandı. Sertifika resepsiyonu-töreni Kadıköy Belediyesi Brifing Salonu’nda gerçekleştirildi. Sertifikayı Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun elinden alan kadınlar, deneyim ve kazanımlarını katılımcılara anlattı.

“HER BİREY EŞİT HİSSETMELİ”

Sertifikaları dağıtmadan önce eğitime katılan kadınlara seslenen Nuhoğlu, sözlerine eğitim çalışmasının yapılması için emeği geçenlere teşekkür ederek başladı. İşi, mesleği ne olursa olsun. İnsan hakları açısından her birey kendisini eşit hissetmeli.” diyen Nuhoğlu “Görevlerimiz, sorumluluklarımız farklı olabilir ama biz hepimiz kendimizi diğer insanlarla eşit hissetmeliyiz. Aslında bir toplumda bu bilinç ne kadar çok yaygınlaşırsa, o toplum o kadar demokratikleşiyor. O kadar kendi içinde aydınlığa, huzura ve güvene ulaşan bir toplum oluyor. Herkes birbiriyle eşittir. Bu sadece lafta kalmamalı. Bundan sonraki süreçte de belediye başkanı olarak bu konuda elimden geleni yapmaya hazırım.” sözlerinin ardından katılımcılara sertifikalarını dağıttı

“DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR PROGRAM”

Eğitim programında grup yönlendiricisi olarak görev alan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden Uzman Psikolog İlkay Gedik, “Bu program Yeni Çözümler Derneği Dernek’i tarafından kadınlar için geliştirilen kapsamlı bir insan hakları eğitim programı. Yaklaşık 20 yıldır Türkiye’nin her yerinde uygulanan bir program, şu ana kadar on binlerce kadına ulaşmış durumda. Biz de Mayıs ayında Kadıköy Belediyesi ve Yeni Çözümler Dernek’i ile imzaladığımız protokole dayanarak bu eğitimi başlattık. Eğitim sırasında kadınların anayasadaki hakları, insan hakları, medeni haklar, ekonomik haklar ve cinsel haklar üzerinde durduk. Yasalara kadın bakış açısıyla bakarak eksikliklerini tartıştık. Bunun yanı sıra kadınların kendi yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar, cinsiyetlerinden dolayı uğradıkları ayrımcılıklar üzerinde de durduk ve birlikte çözüm üretmeye çalıştık. KİHEP’i sadece bir eğitim programı olarak görmemek gerekiyor. Dönüştürücü bir program olduğunu düşünüyor ve gözlemliyorum.” sözleriyle KİHEP hakkında bilgi verdi. “Kadın dayanışmasını büyütmeye çalıştık” diyen Gedik, “İçinde bulunduğumuz şartlarda kadınların mücadele vererek kazandığı haklar elimizden alınmaya çalışılıyor. Bu anlamda hepimizin bu eğitime sahip çıkması gerekiyor.” sözleriyle eğitim programının önemini vurguladı.

“MÜCADELE ETMEYE HAZIRIM”

Etkinlikte eğitime katılan kadınlar da duygu ve düşüncelerini katılımcılara aktardı:

Nadide Özge Buhara: Ben ve 14 arkadaşım Mayıs ayında başlayan 16 haftalık KİHEP’i tamamladık. Bu sertifika töreninde bizlerle birlikte yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu eğitime katılmadan önce kadınlar ile ilgili haklar konusunda bilgi sahibi değildim. Bu anlamda bana büyük faydası oldu. Programın bana kattıklarına gelecek olursam; dilimi kullanarak insanlarla iletişimimi kuvvetlendirdim. Özgüvenimi geliştirdim. Eskiden olsa bu sahneye asla çıkamazdım. Bir çocuk sahibi değilim ama bir çocuk sahibi olduğumda onu nasıl davranmam gerektiğini biliyorum artık.

Yeliz Balcı: Bu imkânı sunan herkese teşekkür ediyorum. KİHEP’in ne olduğunu bilmiyordum. Bu eğitim sayesinde birçok hakka sahip olduğumu öğrendim, yaşamımı nasıl şekillendireceğime, nasıl davranacağıma karar verdim. Çocuklarıma, aileme, herkese karşı düşüncelerim değişti. KİHEP sayesinde ekonomik haklarım, doğurganlık haklarım, cinsellik haklarım hakkında detaylı bilgiler edindim. “İstersem olur, İstemezsem olmaz. Hiç kimse beni hiçbir şeye zorlayamaz. Ben karar verirsem olur, vermezsem olmaz” demeyi öğrendim. Kadınız ve sonuna kadar da haklarımız için mücadele etmeye hazırım.

Melek Aysel Akarsu: Ben 19 yaşında bir temizlik görevlisiyim. Burada çalışan en küçük bireyim. KİHEP’e katılmadan önce ne olduğunu bilmiyordum. Baştan çekimser ve önyargılı davrandım. Yaptığımız tanışmanın ardından katılmak istedim. Çok severek geldim eğitime ve hiç ara vermedim. İlkay’a çok teşekkür ederim, bizi her konuda sabırla dinledi. Burada haklarımı öğrendim. Daha önce insanları çok yargılardım. Ama bunun yanlış olduğunu anladım. Ben de çok yargılanıyorum ama artık kulak asmıyorum. Çünkü ben böyle mutluyum.