“HERKES İÇİN YAŞANILABİLİR PARK”

Rasimpaşa Mahallesi sakinleri, mahalle muhtarı ve Herkes İçin Mimarlık Derneği üyeleri, Ali İsmail Korkmaz Parkı için yapılan tasarımları değerlendirmek için biraraya geldi

Çocukların özgürce koşup oynadığı, yetişkinlerin ağaçın gölgesinde dinlendiği ve hayvanların bir köşesinde uyuduğu alanlardır parklar. Kadıköy Rasimpaşa Mahalle Muhtarlığı da parkların mahallenin bütün sakinleri için ne kadar önemli olduğu düşüncesinden hareket ederek, mahallenin tek parkı olan Ali İsmail Korkmaz Parkı'nın yeniden tasarlanması için hareket geçti. Parkın çocuklar, yetişkinler ve hayvanlar için iyi bir yaşam alanı olarak yeniden tasarlanması amacıyla sosyal medya aracılığıyla bir çağrıda bulundu. Bu çağrıya Herkes İçin Mimarlık Derneği cevap verdi ve Tasarım Atölyesi Kadıköy'ü de (TAK) içine kattığı bir tasarım çalışmasına başladı. 28 Haziran Cuma günü parkta bir araya gelen dernek üyeleri, mahalle muhtarı ve sakinleri yapılan tasarımlar üzerine konuştu ve fikir alış verişinde bulundu. Biz de Gazete Kadıköy olarak değerlendirme toplantısında yeniden tasarım fikrinin nasıl ortaya çıktığını Mahalle Muhtarı Sultan Aksu Kütük'e, tasarım sürecini Herkes İçin Mimarlık Derneği'nden Setenay Kamazoğlu'na, parkta neler olmasını istediklerini de mahalle sakinlerine sorduk.

“Çocuklar hayal ettikleri parkı çizdiler”

“Yaşlılarımız, gençlerimiz, çocuklarımız ve hayvan dostlarımız parkı hep birlikte kullanıyor ve park yetmiyor. O yüzden herkes için yaşanılabilir bir parkın tasarımı için çağrıda bılunduk” diyen Muhtar Sultan Aksu Kütük, “Çağrımıza Herkes İçin Mimarlık Derneği cevap verdi. Dernek Tasarım Atölyesi Kadıköy'ü de (TAK) sürece dahil etti. Daha çok çocukların alanı olan parkın çocuklar tarafından tasarlanması fikrinden yola çıkarak iki hafta önce çocukları parka çağırdık ve nasıl bir park hayal ettiklerini sorduk. Çocuklar hayal ettikleri parkı çizdiler ve maketlerini yaptılar. Şu an yapılan tasarımlar çocukların çizdikleri ve mahalleliden gelen öneriler üzerinden gelişiyor. Bu gün de yapılan tasarımlar parkta mahalleliye sunuluyor. Bu toplantıda mahalleliden gelen talepler dikkate alınacak ve tasarımlara eklenecek.” dedi.

Muhtar Sultan Aksu Kütük, “Mahallenin yarısını çocuklar oluşturuyor. Parkımızda bir kaydırak iki salıncak var. Çocuklar vakitlerini bu oyuncaklarda geçirmeye çalışıyor ama eğlenemiyor ve mutlu olamıyor. Ali İsmail düşlerinde özgür bir dünya hayal ediyordu. Biz de çocukların düşlerindeki özgür parkı yaratmalarını istedik.”diyor.

Daha yeşil bir park...

Herkes İçin Mimarlık Derneği'nden Setenay Kamazoğlu da Ali İsmail Korkmaz Parkı'nın yeniden tasarlanma sürecine nasıl dahil olduklarını şöyle anlatıyor; “Muhtarlığın sosyal medyada yaptığı çağrıyı dikkate aldık ve muhtarlıkla iletişime geçtik. İki hafta önce parkın kullanıcıları olan çocuklar ve yetişkinlerle parkta bir araya geldik. Park ile ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerini dinledik ve bu düşünceleri raporlandık. Aynı gün çocuklarla parkta bir atölye yapıldı. Çocuklar istedikleri parkı resmettiler. Edinilen veriler doğrultusunda TAK'ta tasarımları yaptık. Tasarımda oyun parkuru ve ekipmanları yer aldı. Örneğin fileden tünel ve tırmanma alanları var. Daha yeşil ve yetişkinler için daha çok oturma alanı sözkonusu. Kısacası çocukların, yetişkinlerin ve hayvanların hepbirlikte keyifli zaman geçirebilecekleri bir yer olarak tasarlanıyor.”

Mahallenin sakinlerinden Sabriye Sebilci, “Bir tane parkımız var. O yüzden buraya hergün severek geliyorum. Daha fazla yeşil alan olsun. Parkımız piknik yapabileceğimiz şekilde tasarlansın. Yeniden yapımında hem çocukları hem de bizleri düşünsünler.” derken Tayfur Batur da şunları şöyledi; “Çocuğumuzu buraya getiriyoruz. Hem ailelerin dinlenebileceği hem de çocukların doyasıya oynayabileceği bir yer olsun. Projeye baktım çok uygun. En kısa zamanda hayata geçmesini isteriz.”

Fatma Türkoğlu da çocuk parkının her yaşa uygun olması gerektiğinin altını çizdi ve konuşmasına şöyle devam etti; “11 yaşında kızımın yaş grubuna uygun oyuncak yok. Ama o da bir çocuk. Bunların düşünülmesi ve oyuncakların ona göre tasarlanması gerekiyor. Her yaştan insan bu parka geliyor. O yüzden yeniden yapımında çok hassas davranılmasını istiyorum.”

“Çocuklarımız zarar görmesin!”

Türkoğlu ayrıca farklı bir konuya daha dikkat çekti. Parkın yanında yer alan Kemal Atatürk Anadolu Lisesi'nin otoparkına saat 17.00'den sonra çocukların tellerden tırmanarak girip oyun oynadığını dile getiren Fatma Türkoğlu, “Daha önce açık olan bir yer vardı. Çocuklar oradan giriyor ve oyun oynuyordu. Ama daha sonra kötü niyetli insanların girişini engellemek için kapı konulduğu söylendi. Ama çocuklarımız tellerden atlıyor. Bu durumda hayati tehlike arz ediyor. Amaç kötü niyetli kişileri engellemek ise farklı tedbir yolları mutlaka vardır. Çocuklarımız zarar görmeden bu durumun biran önce çözüme kavuşmasını istiyoruz.” dedi.



