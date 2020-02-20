Her gün onlarca sokak hayvanı iyileştiriliyor

Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi veteriner hekimi Nuray Çevik, günde 60-80 arası hasta hayvanla ilgilendiklerini ve çalışmaların tam randımanla sürdüğünü söylüyor

Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi 10 Aralık 2019’da faaliyete başladı. Şu anda 4’ü hekim, 1 teknisyen, 3 yardımcı personel dâhil 14 çalışanı olan merkez her gün onlarca sokak hayvanını tedavi ediyor, ameliyatlarını gerçekleştiriyor. Merkezde iki adet kedi, iki adet köpek olmak üzere dört tam teşekküllü muayene odası, iki yoğun bakım üniteli acil müdahale odası, ultrasonografi odası, iki ameliyathane, 40 kafesli kedi, 10 kafesli köpek operasyon sonrası rehabilitasyon ve tedavi merkezi bulunuyor.

Merkezde çalışan veteriner hekim Nuray Çevik, her gün aktif ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti ve merkezin çalışmalarını şöyle özetledi: “Kadıköy hayvanlarla daha alakalı bir yer. Şu anda çok güzel yeni bir binamız var ve burası bir hayli kapsamlı. Kısırlaştırma, kırık ameliyatlarını merkezimizde gerçekleştiriyoruz, yine cerrahi müdahalelerin çoğunu yapabiliyoruz. Ultrason, kan tahlili olanaklarımız da oldukça arttı. Vatandaşlar sokakta buldukları hasta kedi-köpeği getiriyorlar danışmada kaydı yapılıyor. Kayıt kısmında sorun yaşansa bile kimlik numarası üzerinden tedaviyi gerçekleştiriyoruz. Kadıköy bölgesi dışından gelen hayvanlara bakamıyoruz ancak tabii ki ama acil müdahale gerekiyorsa yapıyoruz. Kadıköy dışındansa o bölgenin belediyesiyle irtibat kurarak oraya yönlendiriyoruz.”

“BİR GÜNDE 8 AMELİYAT YAPTIK”

Sahipli hayvanlara muayene yapılmadığını ancak sadece mikroçip takma ve kuduz işlemlerinin gerçekleştirildiğini belirten Çevik, çalışma tempolarını şöyle anlattı: “Günlük hasta hayvan sayımız 60-80 arası değişiyor. Cerrahi müdahalelerimiz oluyor. Mesela bugünü örnek vereyim, sekiz ameliyatımız oldu biri de fıtıktı. Her gün ortalama altı kısırlaştırma ameliyatımız oluyor, 10 kısırlaştırma randevusu veriyoruz. Gün içinde dört kedi de röntgene gitti örneğin. Ameliyatlar ve muayeneler yoğun şekilde sürüyor.”

2002’den beri Kadıköy Belediyesi’nde çalışan Çevik, eskiye göre insanların hayvanlara daha iyi davrandığını söylüyor: “İnsanlar artık hayvanlara daha ilgili davranıyor. Çocuklar da oldukça meraklılar. Eskiden böyle bir ilgi alaka yoktu. Hayvanlarla yaşayan, onlara bakan insan sayısında ciddi bir artış olduğunu düşünüyorum. Kaplara mama koyma gibi kampanyalar yapılıyor ve bu onların yaşam düzeyini yükseltiyor.”

EĞİTİMLER DE DÜZENLENECEK

Kadıköy Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi binasının temelini, 17 Kasım 2018’de hayvanseverlerle birlikte atmış, bu yolla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamındaki sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve muayeneleri için önemli bir atılım gerçekleştirmişti.

Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi aynı zamanda bir eğitim merkezi olma özelliği de taşıyor. Sahipsiz hayvanlar hakkında genel bilgilendirmenin yanı sıra hayvan hakları, sokak hayvanlarını koruma yolları, ihtiyaçların nasıl karşılanacağı gibi konularda eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenlenmesi planlanıyor.

Bu merkezi Geçici Hayvan Merkezi, Vektörlerle Mücadele Birimi ile birlikte Kadıköy Belediyesi’nin hayvanlar için açtığı üçüncü yer. Merdivenköy Caddesi’nde bulunan merkeze (0216) 629 85 35-36 telefon numaraları ve Kadıköy Belediyesi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.